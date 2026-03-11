Eid Fashion Trends 2026: इस ईद महिलाएं ट्राई करें ये 8 स्टाइलिश आउटफिट्स, आपको देख चांद भी शर्मा जाएगा

ईद का त्योहार सिर्फ इबादत और खुशियों का नहीं बल्कि फैशन का भी खास मौका होता है। इस दिन महिलाएं ट्रेडिशनल और ट्रेंडी आउटफिट्स पहनना पसंद करती हैं। कई लोग ईद के खास दिन पर शाम में पार्टी रखते हैं और ऐसे में मिलने के लिए जाना भी पड़ता है। अगर आप ईद की पार्टी के लिए आउटफिट्स खोज रही हैं और इस बार कुछ अलग और स्टाइलिश पहनना चाहती हैं, तो इन लेटेस्ट ईद फैशन ट्रेंड्स से आइडिया ले सकती हैं। इन आउटफिट्स में आपको एलिगेंट और खूबसूरत लुक मिलेगा।
शरारा सूट ईद के लिए सबसे ज्यादा ट्रेंड में रहने वाला आउटफिट है। इसमें फ्लेयर्ड पैंट के साथ शॉर्ट कुर्ती और दुपट्टा होता है, जो बहुत रॉयल लुक देता है। इस साल एम्ब्रॉयडरी और सीक्विन वर्क वाले शरारा काफी पसंद किए जा रहे हैं।
लंबा और फ्लोई अनारकली सूट ईद के मौके पर बेहद एलिगेंट लगता है। पेस्टल कलर या रॉयल ब्लू, ग्रीन जैसे रंगों में अनारकली आउटफिट काफी ट्रेंड में हैं।
अगर आप ट्रेडिशनल के साथ मॉडर्न लुक चाहती हैं तो शॉर्ट कुर्ती के साथ लहंगा स्कर्ट पहन सकती हैं। यह कॉम्बिनेशन बहुत स्टाइलिश और फेस्टिव लगता है।
मॉडर्न अबाया इस समय मुस्लिम फैशन में काफी ट्रेंड कर रहा है। इसमें हल्की एम्ब्रॉयडरी और केप स्टाइल डिजाइन इसे बेहद एलिगेंट बनाते हैं।
आजकल सिंपल कुर्ती के ऊपर एथनिक जैकेट पहनने का ट्रेंड काफी बढ़ गया है। यह आउटफिट मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों का परफेक्ट मिक्स होता है। साथ ही सूट भी ऐसे आते हैं, जो फ्रंट ओपन लुक में होते हैं। ये काफी ट्रेंडी और सुंदर लगेंगे।
ईद फैशन में अब हल्के पेस्टल रंग जैसे मिंट ग्रीन, पीच, लाइट पिंक और लैवेंडर काफी ट्रेंड में हैं। ये रंग समर ईद के लिए परफेक्ट माने जाते हैं। अगर आप इस तरह से कुछ ट्राई करना चाहती हैं, हल्के रंग में ड्रेसेस स्टाइल करें।
क्रॉप टॉप, पलाजो और एथनिक जैकेट जैसे इंडो-वेस्टर्न आउटफिट भी ईद में खूब पसंद किए जाते हैं। यह स्टाइल खासकर लड़कियों में काफी पॉपुलर है। अगर आप मॉडर्न लुक चाहती हैं, तो कुछ इस तरह के आउटफिट्स स्टाइल करें।
आजकल हिजाब भी फैशन स्टेटमेंट बन गया है। सिल्क या प्रिंटेड हिजाब को आउटफिट के साथ मैच करके पहनना ट्रेंड में है। आप हिजाब के साथ एथनिक या फिर वेस्टर्न ड्रेसेस भी कैरी कर सकती हैं। बस ड्रेस कलर के हिसाब से ही हिजाब का रंग चुनें।