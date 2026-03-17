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ईद पर खूब जचेगी चांद पैटर्न वाली मेहंदी, इंटरनेट पर धूम मचाते हैं ये डिजाइन

ईद आने वाली है और इस मौके पर अगर आप मेहंदी लगावाने के लिए डिजाइन खोज रही हैं तो यहां से कुछ डिजाइन्स को चुनें। हाथों पर लगने के बाद ये डिजाइन बेहद सुंदर दिखाई देते हैं। 

Avantika JainMar 17, 2026 02:27 pm IST
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ईद के लिए मेहंदी डिजाइन

ईद के लिए महिलाएं हाथों पर मेहंदी लगाना पसंद करती हैं। इस खास मौके के लिए एक सुंदर डिजाइन खोज रही हैं तो यहां देखिए चांद डिजाइन वाले मेहंदी पैटर्न। इन्हें लगाने के बाद हाथ बेहद खूबसूरत दिखने लगेंगे। देखिए मेहंदी के 10+ डिजाइन।

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मिनिमल मेहंदी

मेहंदी लगाने का समय कम है तो आप इस तरह के पैटर्न को चुनें। इसमें डिजाइन उंगली से शुरू होकर कलाई तक जाने वाली पतली सी बेल है। (Photo Credit: @_rufaida_henna_)

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बैक हैंड के लिए सिंपल चांद डिजाइन

बैक हैंड के लिए इस तरह के डिजाइन को चुनें। मेहंदी का ये फैंसी डिजाइन सुंदर दिखेगा और फटाफट लग भी जाएगा। (Photo Credit: @_rufaida_henna_)

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चांद और फूल का डिजाइन

चांद और फूल का ये डिजाइन दिखने में सिंपल है लेकिन रचने के बाद हाथों में काफी सुंदर लगता है। (Photo Credit: @_rufaida_henna_)

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मिनिमल चांद डिजाइन

ईद के लिए चांद वाला ये मेहंदी डिजाइन बहुत खूबसूरत लगता है। (Photo Credit: @_rufaida_henna_)

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सिंपल और एलिगेंट मेहंदी डिजाइन

ईद पर सिंपल और एलिगेंट मेहंदी डिजाइन लगानी है तो इस तरह के पैटर्न को चुनें। इसमें हथेली पूरी तरह से कवर हो जाती है। (Photo Credit: @_rufaida_henna_)

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भरी हुई उंगलियों वाली डिजाइन

हथेली के बीच में एक छोटा सा चांद और उंगलियों को पूरी तरह से मेहंदी से कवर किया है। (Photo Credit: r_a_hennaart)

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स्टाइलिश मेहंदी

ईद के लिए मेहंदी का ये स्टाइलिश डिजाइन काफी अच्छा है। फूल, चांद और लैंप से सजी ये मेहंदी हाथों में अच्छी लगती है। (Photo Credit: r_a_hennaart)

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फूल, चांद और लैंप

फूल, चांद और लैंप का ये डिजाइन डिजाइनर मेहंदी पसंद करने वालों के लिए बेस्ट है। (Photo Credit: r_a_hennaart)

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चांद के साथ लैंप

बैक हैंड पर ये डिजाइन काफी सुंदर दिखता है इसमें दो सर्कल हैं एक बड़ा और एक छोटा है जिसमें छोटे सर्कल में चांद बना है। (Photo Credit: r_a_hennaart)

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ट्रेंडी मेहंदी डिजाइन

ये एक ट्रेंडी मेहंदी डिजाइन है जिसे कई एक्ट्रेसेस भी लगा चुकी हैं। ईद के लिए आप इस पैटर्न को चुन सकती हैं। (Photo Credit: fiza.mehndi.artist_)

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मेहंदी से कवर उंगलियां

अगर आपको उंगलियां भारी मेहंदी डिजाइन से कवर करनी हैं तो इस पैटर्न को चुनें। सेंटर में चांद और भरी हुई उंगलियां अच्छी लगती हैं। (Photo Credit: sadaf_salim123)

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लेटेस्ट डिजाइन

बारीक मेहंदी हाथों में बेहद सुंदर लगती है। इस तरह के डिजाइन रचने के बाद काफी खिलकर दिखते हैं। (Photo Credit: sadaf_salim123)

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