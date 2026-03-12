Eid 2026: इस ईद बैंगल्स के ये 8 डिजाइन कर रहे हैं ट्रेंड, बढ़ाएंगे हाथों की खूबसूरती!

ईद के मौके पर सजना-संवरना तो बनता है। अभी तक आपने अपना ईद का जोड़ा तो तैयार कर ही लिया होगा। लेकिन साथ में सुंदर सी चूड़ियां भी हों, तभी ट्रेडिशनल लुक पूरा होता है। आजकल तो देसी गर्ल एस्थेटिक्स ट्रेंड में हैं और इनमें भी चूड़ियों का अलग ही क्रेज चल रहा है। बैंगल्स के अलग-अलग डिजाइन पॉपुलर हो रहे हैं, जो देखने में काफी खूबसूरत लगते हैं। बेशक शरारा-गरारा पहनें, लहंगा या फर्शी सलवार कमीज, हर ट्रेडीशनल लुक में ये बैंगल्स चार चांद लगा देंगे। (All Images Credit- Instagram)
इन दिनों कश्मीरी बैंगल्स काफी ट्रेंड में बने हुए हैं। ये गोल्डन या सिल्वर रंग के होते हैं और इनमें छोटे-छोटे घुंघुरू लगे हुए होते हैं। कांच की चूड़ियों के बीच में इन्हें लगाकर आप सेट बना सकती हैं। देखने में ये बेहद ही प्यारे लगते हैं और इनकी आवाज तो दिल जीत लेती है। (Credit- @mpreet.k_)
इंद्रधनुष जैसे खूबसूरत सतरंगी रंगों वाले ये बैंगल्स आपने सोशल मीडिया पर देख ही लिए होंगे। इन दिनों इनका भी ट्रेंड बरकरार है। इनकी ग्लास फिनिश बेहद ही प्यारी लगती है और ये आपके हर आउटफिट के साथ आसानी से स्टाइल किए जा सकते हैं। आप इन्हें कश्मीरी बैंगल्स के साथ पेयर कर के पहन सकती हैं। (Credit- @zainabruuh)
घुंघरू वाले बैंगल्स सिर्फ देखने में ही सुंदर नहीं लगते बल्कि इनकी आवाज भी इतनी प्यारी लगती है कि मन खुश हो जाता है। खैर, अगर आपको घुंघरू वाली ज्वैलरी पसंद आती है तो इस बार ये हेवी बैंगल्स आपको ट्राई करने चाहिए। चूड़ियों के साथ या उनके बिना भी पहनेंगी तो हाथ बेहद ही खूबसूरत लगेंगे। (Credit- @kjsingh_322591)
यकीन मानिए आपको ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। सिंपल प्लेन चूड़ियाँ भी इन दिनों गर्ल्स के बीच काफी पॉपुलर हो रही हैं। अपने आउटफिट की मैचिंग की खूब सारी चूड़ियां आप पहन सकती हैं। वरना रेड और मरून कलर तो सदाबहार है ही, ये हमेशा ही बहुत प्यारे लगते हैं।
ईद पर जरा शाही लुक चाहिए तो गोल्डन शेड में इस तरह के जयपुरी बैंगल्स आपको जरूर लेने चाहिए। एक स्टेटमेंट कड़ा भी काफी होता है। इसे आप प्लेन चूड़ियों के बीच में लगा सकती हैं या फिर बिना चूड़ियों के भी वियर कर सकती हैं। सारा ध्यान आपके इस खूबसूरत डिटेलिंग वाले बैंगल पर ही जाएगी।
सिल्वर ज्वैलरी ट्रेडिशनल लुक में चार चांद लगा देती है। ऐसे में आप सिल्वर बैंगल्स भी ट्राई कर सकती हैं। ये बहुत ज्यादा स्टाइलिश लगते हैं और चूड़ियों के साथ तो और भी क्लासी लुक आता है। (Credit- @bougainvillea and barni)
ईद 2026 में चंकी बैंगल्स काफी ट्रेंड में रहने वाले हैं। थोड़ा मॉडर्न लुक पसंद करती हैं लेकिन ट्रेडीशन भी मेंटेन रखना चाहती हैं, तो ये परफेक्ट रहते हैं। इन्हें आप नॉर्मली स्टैक कर सकती हैं या चाहें तो चूड़ियों के साथ पेयर कर सकती हैं। (Credit- @makaan29.co)
आप दो कॉन्ट्रास्ट रंग की चूड़ियों को मिक्स कर के पहन सकती हैं। इस तरह की रेन ड्रॉप पैटर्न वाली चूड़ियां काफी ट्रेंड में भी बनी हुई हैं, तो दो रंगों की चूड़ियां लें और इन्हें मिक्स एंड मैच कर के वियर करें। (Credit- @bougainvillea and barni)