Eid 2026: इस ईद बैंगल्स के ये 8 डिजाइन कर रहे हैं ट्रेंड, बढ़ाएंगे हाथों की खूबसूरती!

ईद पर पहनें ये सुंदर बैंगल्स

ईद के मौके पर सजना-संवरना तो बनता है। अभी तक आपने अपना ईद का जोड़ा तो तैयार कर ही लिया होगा। लेकिन साथ में सुंदर सी चूड़ियां भी हों, तभी ट्रेडिशनल लुक पूरा होता है। आजकल तो देसी गर्ल एस्थेटिक्स ट्रेंड में हैं और इनमें भी चूड़ियों का अलग ही क्रेज चल रहा है। बैंगल्स के अलग-अलग डिजाइन पॉपुलर हो रहे हैं, जो देखने में काफी खूबसूरत लगते हैं। बेशक शरारा-गरारा पहनें, लहंगा या फर्शी सलवार कमीज, हर ट्रेडीशनल लुक में ये बैंगल्स चार चांद लगा देंगे। (All Images Credit- Instagram)