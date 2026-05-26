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ईद के लिए पहले से सेव कर लें मेहंदी डिजाइन, फिर नहीं दिखेगा ऐसा पैटर्न

ईद के मौके पर महिलाएं अपने हाथों को मेहंदी से सजाती हैं। ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बेहतरीन मेहंदी डिजाइन जो आपके हाथों पर खूब जचेंगे। ईद के लिए पहले से देखें मेहंदी डिजाइन

Avantika JainMay 25, 2026 11:33 pm IST
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ईद के लिए बेहतरीन मेहंदी डिजाइन

ईद का त्योहार सिर्फ इबादत और खुशियों का ही नहीं, बल्कि सजने-संवरने का भी खास मौका होता है। इस त्योहार पर महिलाएं ना सिर्फ नए कपड़े और गहने खरीदती हैं बल्कि अपने हाथों को मेहंदी से सजाती हैं। इस त्योहार पर अपने हाथों पर सुंदर मेहंदी लगवानी है तो यहां हम कुछ डिजाइन शेयर कर रहे हैं, जिन्हें आप ईद के मौके पर लगाने के लिए सेव कर सकते हैं। All Photo Credit: kp_mehandi_art

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मेहंदी से भरे हाथ

मेहंदी से भरे हाथ पसंद हैं तो इस तरह के डिजाइन को चुनें। इस पैटर्न में छोटे और बड़े बूटों का मिक्स है जो काफी अच्छा लग रहा है।

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बारीक मेहंदी डिजाइन

बारीक मेहंदी डिजाइन का मुकाबला किसी भी पैटर्न से नहीं किया जा सकता है। इस डिजाइन को फूलों के अलावा छोटे सर्कल का डिजाइन है।

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इंडो अरेबिक डिजाइन

ये डिजाइन इंडो अरेबिक पैटर्न है। इसमें छोटे-छोटे बारीक पैटर्न हैं जो दिखने में काफी अच्छे लगते हैं। इस डिजाइन को इंडो अरेबिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें भारतीय मेहंदी की 'बारीकी' और अरबी मेहंदी की 'मोटी आउटलाइन और खाली जगह' है।

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नाम वाली मेहंदी

हाथों के पीछे पार्टनर का नाम लिखवाना चाहती हैं तो ये डिजाइन बेस्ट है। मेहंदी से भरे हुए हाथ पसंद हैं तो ये डिजाइन पसंद आएगा।

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ट्रेंडी मेहंदी डिजाइन

इस तरह का मेहंदी डिजाइन काफी ट्रेंड में है। ये पैटर्न बड़े और छोटे बूटों का मिक्स है। रचने के बाद ये डिजाइन हाथों की सुंदरता को कई ज्यादा बढ़ा देता है।

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महीन और बारीक लाइन वाली मेहंदी

पाकिस्तानी स्टाइल की मेहंदी पसंद है तो इस तरह की बारीक काम वाली मेहंदी लगवाएं। ये दिखने में काफी आकर्षित लगती है।

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भरा हुआ मेहंदी डिजाइन

भरा हुआ मेहंदी डिजाइन हाथों की सुंदरता को बढ़ा देते हैं। अगर आप बारीक मेहंदी के साथ कुछ मोटे पैटर्न लगवाना चाहती हैं तो इस डिजाइन को चुनें।

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फुल हैंड और सर्कल डिजाइन

अगर आप एक सुंदर मेहंदी डिजाइन को खोज रही हैं तो इस डिजाइन को चुनें। ये रचने के बाद बहुत सुंदर दिखता है।

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