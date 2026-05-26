ईद के लिए पहले से सेव कर लें मेहंदी डिजाइन, फिर नहीं दिखेगा ऐसा पैटर्न

ईद के लिए बेहतरीन मेहंदी डिजाइन

ईद का त्योहार सिर्फ इबादत और खुशियों का ही नहीं, बल्कि सजने-संवरने का भी खास मौका होता है। इस त्योहार पर महिलाएं ना सिर्फ नए कपड़े और गहने खरीदती हैं बल्कि अपने हाथों को मेहंदी से सजाती हैं। इस त्योहार पर अपने हाथों पर सुंदर मेहंदी लगवानी है तो यहां हम कुछ डिजाइन शेयर कर रहे हैं, जिन्हें आप ईद के मौके पर लगाने के लिए सेव कर सकते हैं। All Photo Credit: kp_mehandi_art