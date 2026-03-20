Eid 2026: ईद पर पैरों में लगानी है खूबसूरत सी मेंहदी? यहां देखें 8 सिंपल और लेटेस्ट हीना पैटर्न!

ईद के खास मौके पर घर की महिलाएं जब तक मेंहदी ना लगाएं, अधूरापन सा लगता है। मेंहदी के साथ ही त्योहार वाली वाइब एड होती है और लुक कंप्लीट लगता है। हाथों के साथ-साथ पैरों पर भी मेहंदी लगाने का चलन है और वाकई पैरों पर मेहंदी लगने से जो ओवरऑल लुक में खूबसूरती एड होती है, उसका कोई जवाब नहीं। खैर, हाथों के लिए तो बढ़िया-बढ़िया मेंहदी डिजाइन खोजना आसान होता है लेकिन पैरों के लिए ठीक डिजाइन मुश्किल से मिलते हैं। कभी पैटर्न इतने मुश्किल होते हैं कि अपने आप बनाना नामुमकिन लगता है। बस इसलिए यहां हम आपके लिए ईद स्पेशल मेहंदी के ऐसे डिजाइन ले कर आए हैं, जो देखने में बेहद खूबसूरत लगते हैं और बनाने में भी ज्यादा मुश्किल नहीं हैं। (Images credit- Instagram)
अपने पैरों के लिए आप ये लोटस पैटर्न वाली मेहंदी ट्राई कर सकती है। इन दिनों ऐसे मिनिमल डिजाइन ट्रेंड में रहते हैं। सबसे अच्छी बात है कि ये बनाने में भी ज्यादा मुश्किल नहीं है और आपका टाइम भी ज्यादा नहीं लगेगा। इसमें बने जालीदार पैटर्न से बिल्कुल फेस्टिव लुक भी आता है। (Images credit- kaur_designs1)
अगर आपको ज्यादा हेवी डिजाइन की जगह मिनिमल मेंहदी लगाना पसंद है, तो ये पैटर्न आपके ही लिए बना है। सिंपल फूल पत्ती बनाना जानती हैं, तो भी इसे आसानी से बना लेंगी और बनने के बाद ये इतना सुंदर लगता है कि हर कोई आपको कॉम्प्लीमेंट जरूर देने वाला है। (Images credit- shaikh.mehendi.artist)
पैरों की उंगलियों पर आप मेंहदी से ये सुंदर सा डिजाइन बना सकती हैं। ऐसे डिजाइन लगने के बाद और ज्यादा सुंदर लगते हैं क्योंकि इनका रंग काफी गाढ़ा आता है। ईद के भारी जोड़े के साथ ये डिजाइन एकदम परफेक्ट लगने वाला है। जरा भी कन्फ्यूज हैं तो इसे ट्राई कर सकती हैं। (Credit- shaikh.mehendi.artist)
पैरों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए ये सबसे सुंदर डिजाइन है। सिंपल सा फूल बना लेती हैं, तो फटाफट इसे खुद ही लगा लेंगी। इसमें पैर भरे भरे भी दिखेंगे और लुक ज्यादा ओवर भी नहीं लगेगा। गर्ल्स अगर पैरों पर हीना लगा रही हैं तो ऐसे सिंपल डिजाइन उनके लिए बेस्ट रहते हैं। (Credit- mehndi_delights)
मेंहदी लगाने के लिए ज्यादा टाइम नहीं है तो फटाफट से ये वाला डिजाइन बना सकती हैं। बस उंगलियों को मेंहदी से कवर कर दें, फिर पत्तियों वाला ये खूबसूरत सा डिजाइन बना लें। रचने के बाद जो इसका रंग आएगा, आप देखती ही रह जाएंगी। (Credit- shaikh.mehendi.artist)
कोई मिनिमल सा और बेहद ही खूबसूरत सा डिजाइन ढूंढ रही हैं, तो इससे बेहतर पैटर्न आपको शायद ही मिले। लोटस और मंडला पैटर्न का ये खूबसूरत कॉम्बो पैरों पर लगने के बाद बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है। इसे बनाने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। (Credit- HENNA BY SHAMSA)
ईद के खास मौके पर अगर आपको थोड़ी भरी भरी मेंहदी लगाना पसंद है तो ये वाला डिजाइन आपके ही लिए है। इसमें खूबसूरत फ्लोरल डिजाइन बनाया गया है जो एक जालीदार पैटर्न जैसा लुक दे रहा है। अच्छी बात ये है कि भरा हुआ होने के बावजूद ये ज्यादा ओवर और आउट ऑफ ट्रेंड नहीं लग रहा है। (Credit- MJ MEHNDI SIALKOT)
पैरों की उंगलियों पर आप ये सुंदर सा हेवी डिजाइन बना सकती हैं। बहुत ही सिंपल है लेकिन लुक काफी प्यारा आता है, मानों आपने किसी प्रोफेशनल मेंहदी आर्टिस्ट से लगवाया हो। ट्रेडिशनल लुक के साथ ऐसे हीना डिजाइन काफी सुंदर लगते हैं। (Credit- MJ MEHNDI SIALKOT)