Eid 2026: ईद पर पैरों में लगानी है खूबसूरत सी मेंहदी? यहां देखें 8 सिंपल और लेटेस्ट हीना पैटर्न!

ईद स्पेशल पैरों की मेहंदी डिजाइन

ईद के खास मौके पर घर की महिलाएं जब तक मेंहदी ना लगाएं, अधूरापन सा लगता है। मेंहदी के साथ ही त्योहार वाली वाइब एड होती है और लुक कंप्लीट लगता है। हाथों के साथ-साथ पैरों पर भी मेहंदी लगाने का चलन है और वाकई पैरों पर मेहंदी लगने से जो ओवरऑल लुक में खूबसूरती एड होती है, उसका कोई जवाब नहीं। खैर, हाथों के लिए तो बढ़िया-बढ़िया मेंहदी डिजाइन खोजना आसान होता है लेकिन पैरों के लिए ठीक डिजाइन मुश्किल से मिलते हैं। कभी पैटर्न इतने मुश्किल होते हैं कि अपने आप बनाना नामुमकिन लगता है। बस इसलिए यहां हम आपके लिए ईद स्पेशल मेहंदी के ऐसे डिजाइन ले कर आए हैं, जो देखने में बेहद खूबसूरत लगते हैं और बनाने में भी ज्यादा मुश्किल नहीं हैं। (Images credit- Instagram)