Eid 2026: फ्रंट से बैक हैंड तक, ईद पर ट्राई करें ये 8 लेटेस्ट अरेबिक मेहंदी डिजाइन, देखें फोटोज

ईद के खास मौके पर हाथों में मेहंदी लगाने का रिवाज है। घर की सभी लड़कियां और महिलाएं जब तक हाथों में हीना ना लगाएं, तब तक त्योहार वाली रौनक कहां आती है भला। खैर, मेंहदी का अच्छा डिजाइन ढूंढना भी अपने आप में चैलेंजिंग होता है। आपके इसी काम को आसान बनाने के लिए यहां हम फ्रंट और बैक हैंड के कुछ ट्रेंडी मेंहदी डिजाइन ले कर आए हैं। चूंकि ईद पर अरेबिक मेंहदी काफी पसंद की जाती है, इसलिए यहां अरेबिक मेंहदी के ही कुछ लेटेस्ट पैटर्न दिए गए हैं। (All Images Credit- Pinterest)
अरेबिक मेंहदी में फूल पत्तों का बेहद ही डिटेल्ड और सुंदर काम होता है। खासतौर से इनमें जो शेडिंग की जाती है, रचने के बाद उसका रंग बेहद प्यारा आता है। ऐसे में आप ये वाला डिजाइन ट्राई कर सकती हैं। ये बनाने में आसानी भी है और जल्दी भी बन जाएगा।
ईद पर भरे हुए हाथों वाली मेहंदी खूब पसंद की जाती है। ऐसे में आप अरेबिक मेंहदी का ही ये वाला डिजाइन ट्राई कर सकती हैं। बहुत ओवर भी नहीं लगेगा और रचने के बाद आपका हाथ भी काफी सुंदर लगने वाला है।
बैक हैंड पर अरेबिक मेंहदी की खूबसूरत सी बेल काफी बढ़िया लगती है। खासतौर से गर्ल्स तो ऐसी ही डिजाइन की सर्च में रहती हैं। ये वाला पैटर्न काफी जल्दी भी लग जाएगा और बनाने में मुश्किल भी नहीं है। साथ ही शेडिंग का खूबसूरत इफेक्ट रचने के बाद बेहद ही प्यारा लगेगा।
फ्रंट हैंड पर आप ये वाला सुंदर पैटर्न बना सकती हैं। गर्ल्स के लिए ये डिजाइन एकदम परफेक्ट रहेगा। बहुत ही सुंदर फ्लोरल पैटर्न है जो लगने के बाद बेहद खूबसूरत लगेगा। बहुत ज्यादा बारीक पैटर्न बनाने में मुश्किल होती है तो ये डिजाइन आपके लिए बेस्ट रहेगा।
थोड़ा हैवी लेकिन बनाने में सिंपल डिजाइन चाहिए तो ये वाला पैटर्न ट्राई कर सकती हैं। फ्लोरल डिजाइन, शेडिंग और ट्रेडिशनल इंडियन पैटर्न काफी सुंदर लगेगा। त्योहारों पर ऐसी मेहंदी हाथों में बहुत ही प्यारी लगेगी।
हेवी डिजाइन पसंद है तो ये वाला अरेबिक मेंहदी पैटर्न लगा सकती हैं। इस डिजाइन में थोड़ा सा टाइम और मेहनत जरूर लगेगी लेकिन बनने के बाद इतना खूबसूरत लगेगा कि आप खुश हो जाएंगी। वैसे भी ईद जैसे खास मौकों पर ऐसे डिजाइन ही बढ़िया लगते हैं।
बैक के सिंपल और मिनिमल सा डिजाइन ढूंढ रही हैं तो ये अरेबिक हीना पैटर्न ट्राई करें। ज्यादा टाइम नहीं बचा है तो फटाफट से ये डिजाइन लगा सकती हैं, बहुत ही प्यारा लुक आएगा। गर्ल्स के लिए ये पैटर्न एकदम परफेक्ट रहेगा।
कुछ अलग हटकर ट्राई करना चाहती हैं तो ये यूनिक अरेबिक मेंहदी डिजाइन देख सकती हैं। ये डिजाइन ना ज्यादा हेवी है और ना ही काफी हल्का। बनाने में भी आसान है और रचने के बाद ऐसा लुक आता है कि लोग बिना तारीफ किए नहीं रहेंगे।