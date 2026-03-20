Eid 2026: फ्रंट से बैक हैंड तक, ईद पर ट्राई करें ये 8 लेटेस्ट अरेबिक मेहंदी डिजाइन, देखें फोटोज

ईद के लिए अरेबिक मेंहदी डिजाइन

ईद के खास मौके पर हाथों में मेहंदी लगाने का रिवाज है। घर की सभी लड़कियां और महिलाएं जब तक हाथों में हीना ना लगाएं, तब तक त्योहार वाली रौनक कहां आती है भला। खैर, मेंहदी का अच्छा डिजाइन ढूंढना भी अपने आप में चैलेंजिंग होता है। आपके इसी काम को आसान बनाने के लिए यहां हम फ्रंट और बैक हैंड के कुछ ट्रेंडी मेंहदी डिजाइन ले कर आए हैं। चूंकि ईद पर अरेबिक मेंहदी काफी पसंद की जाती है, इसलिए यहां अरेबिक मेंहदी के ही कुछ लेटेस्ट पैटर्न दिए गए हैं। (All Images Credit- Pinterest)