Eid 2026: सिंपल सूट को भी 'रॉयल' बना देंगे ये 7 पाकिस्तानी स्लीव्स डिजाइन, देखें लेटेस्ट ट्रेंड

सूट की नॉर्मल स्लीव्स को दें रॉयल लुक

अगर आप भी सूट का कपड़ा ले कर सिलवाना पसंद करती हैं तो ये बेस्ट चॉइस है। आप अपने मुताबिक सूट की फिटिंग और डिजाइन रखवा सकती हैं और जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, सूट में उन्हें मिक्स एंड मैच भी कर सकती हैं। आज हम आपके लिए सूट की स्लीव्स के नए ट्रेंड ले कर आए हैं। नॉर्मल की जगह बाजुओं पर ये डिजाइन बनवाएंगी तो यकीनन आपके सूट की कीमत बढ़ जाएगी। हर एक डिजाइन काफी रॉयल और क्लासी लुक देगा। अब ईद भी आ ही रही है, उसके लिए सूट सिलवाने रही हैं तो एक बार ये डिजाइन जरूर देख लें। (All Images Credit- Pinterest)