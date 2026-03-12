Eid 2026 Decor Ideas: ईद पर घर को दें फेस्टिव लुक, ट्राई करें ये 8 शानदार डेकोरेशन टिप्स

20 मार्च को ईद का खास त्योहार मनाया जाएगा। ईद का त्योहार खुशियों, मेहमानों और रौनक से भरा होता है। इस खास दिन पर घर की सजावट भी उतनी ही खास होनी चाहिए, ताकि त्योहार का माहौल और भी खूबसूरत लगे। हल्की-फुल्की लाइटिंग, ट्रेडिशनल डेकोरेशन और खूबसूरत रंगों से आप अपने घर को ईद वाली फुल वाइब दे सकते हैं। अगर आप भी सोच रहे हैं कि ईद पर घर को कैसे सजाएं, तो यहां दिए गए आसान और स्टाइलिश डेकोरेशन आइडिया आपकी मदद करेंगे।
ईद के मौके पर सबसे पहले घर के एंट्रेंस को खूबसूरती से सजाएं, क्योंकि मेहमानों की नजर सबसे पहले यहीं पड़ती है। दरवाजे पर फ्लोरल लाइट्स या फ्लॉवर, मून और स्टार शेप वाले हैंगिंग डेकोर या ईद मुबारक का बैनर लगा सकते हैं। इसके साथ हल्की फेयरी लाइट्स लगाने से एंट्रेंस और भी चमकदार और स्वागत करने वाला दिखेगा।
ईद की सजावट में फेयरी लाइट्स का खास महत्व होता है। आप इन्हें बालकनी, खिड़कियों या दीवारों पर लगा सकते हैं। हल्की-हल्की रोशनी घर के माहौल को बेहद खूबसूरत और फेस्टिव बना देती है। खासकर रात के समय ये लाइट्स पूरे घर को एक अलग ही चमक और खुशी का एहसास देती हैं।
ईद का चांद इस त्योहार की सबसे खास पहचान है। इसलिए मून और स्टार थीम वाले डेकोरेशन आइटम घर में लगाना एक बेहतरीन आइडिया हो सकता है। आप गोल्डन या सिल्वर मून-स्टार हैंगिंग, पेपर डेकोर या वॉल स्टिकर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे घर में ईद का असली माहौल महसूस होगा।
ताजे फूलों से घर सजाना हमेशा से ही सबसे सुंदर तरीका माना जाता है। आप गेंदा, गुलाब या मोगरा के फूलों से दरवाजे, टेबल और पूजा या दुआ की जगह को सजा सकते हैं। फूलों की खुशबू और रंग घर के माहौल को बेहद फ्रेश और पॉजिटिव बना देते हैं। इससे घर सजाना भी आसान रहेगा।
ईद के दिन हर घर में खास दावत होती है, इसलिए डाइनिंग टेबल की सजावट भी जरूरी है। आप खूबसूरत टेबल रनर, कैंडल्स, फ्लावर वास और सजावटी प्लेट्स का इस्तेमाल करके टेबल को फेस्टिव लुक दें। इससे मेहमानों को भी खास एहसास होगा और खाने का मजा दोगुना हो जाएगा। ईद के मौके पर टेबल को बिल्कुल न भूलें।
घर की दीवारों को भी ईद के हिसाब से सजाया जा सकता है। ईद मुबारक लिखे हुए वॉल डेकोर, बैनर या स्टिकर लगाकर आप लिविंग रूम को फेस्टिव लुक दे सकते हैं। इसके साथ मून और स्टार शेप के डेकोरेटिव आइटम जोड़ने से दीवारें और भी आकर्षक लगेंगी। वरना गुब्बारे भी ऑप्शन हो सकते हैं।
अगर आप कम खर्च में घर को नया लुक देना चाहते हैं, तो कुशन कवर और पर्दे बदलना अच्छा ऑप्शन हो सकता है। गोल्डन, ग्रीन या व्हाइट जैसे रॉयल रंगों के कुशन और पर्दे लगाने से घर तुरंत फेस्टिव और एलिगेंट दिखने लगता है। साथ ही एक दो बैनर टांग दें।
ईद की रात को खास बनाने के लिए घर में कैंडल्स और खूबसूरत डिजाइन वाली लालटेन रखें। टेबल, बालकनी या कमरे के कोनों में इन्हें सजाने से घर का माहौल बहुत ही शांत, खूबसूरत और फेस्टिव लगने लगता है। हल्की रोशनी पूरे घर में गर्मजोशी और खुशी का एहसास देती है।