Eid 2026 Decor Ideas: ईद पर घर को दें फेस्टिव लुक, ट्राई करें ये 8 शानदार डेकोरेशन टिप्स

ईद के लिए डेकोरेशन आइडियाज

20 मार्च को ईद का खास त्योहार मनाया जाएगा। ईद का त्योहार खुशियों, मेहमानों और रौनक से भरा होता है। इस खास दिन पर घर की सजावट भी उतनी ही खास होनी चाहिए, ताकि त्योहार का माहौल और भी खूबसूरत लगे। हल्की-फुल्की लाइटिंग, ट्रेडिशनल डेकोरेशन और खूबसूरत रंगों से आप अपने घर को ईद वाली फुल वाइब दे सकते हैं। अगर आप भी सोच रहे हैं कि ईद पर घर को कैसे सजाएं, तो यहां दिए गए आसान और स्टाइलिश डेकोरेशन आइडिया आपकी मदद करेंगे।