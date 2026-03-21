15 मिनट में लग जाएगी सुंदर मेहंदी, यहां देखिए ईजी ट्रेंडी डिजाइन

सुंदर मेहंदी डिजाइन

तीज-त्योहारों पर महिलाएं मेहंदी जरूर लगाती हैं। लेकिन अगर आपके पास समय कम है और 15 मिनट के अंदर आप मेहंदी लगाना चाहती हैं तो यहां पर मधुबनी और मंडला मेहंदी डिजाइन लगा सकती हैं। यहां देखिए 15 मिनट में लगने वाली सुंदर सर्कल मेहंदी डिजाइन।