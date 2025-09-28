easy tips and tricks to peel boiled egg shell उबले अंडे छीलना लगता है मुश्किल तो अपना लें ये ट्रिक, कुछ सेकेंड में निकल जाएगा छिलका
उबले अंडे छीलना लगता है मुश्किल तो अपना लें ये ट्रिक, कुछ सेकेंड में निकल जाएगा छिलका

Tips to peel boiled egg in second: उबले हुए अंडे को छीलना मुश्किल लगता है। ठंडे होने के बाद छिलका कड़ा हो जाता है तो इन टिप्स एंड ट्रिक्स को जान लें। जिसकी मदद से फटाफट कुछ सेकेंड में ही उबले अंडे का छिलका निकल जाएगा।ं

AparajitaSun, 28 Sep 2025 09:49 AM
उबले अंडे को फटाफट छीलने के टिप्स

उबला अंडा ब्रेकफास्ट में खाना सबसे हेल्दी ऑप्शन है। साथ ही ये काफी इजी भी है। लेकिन उबले अंडे के छिलके को निकालना काफी मुश्किल और टाइम वाला काम लगता है। खासतौर पर जब वो गर्म और मुलायम रहते हैं। ऐसे में उन्हें ठंडा करने के लिए रखना पड़ता है। लेकिन गर्मागर्म अंडे को छीलने की ये ट्रिक जान लें। तो अगली बार ठंडे और कड़क हो चुके अंडों को खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस ट्रिक को जानने के बाद सारे अंडे आसानी से छिल जाएंगे और ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। जान लें ये कुछ कमाल के ट्रिक।

पैन में टैप करें

अंडों को उबालने के बाद तुरंत ठंडे पानी में डालें और हाथों में लेकर पैन या जिस भी बर्तन में पानी डालकर अंडों को डुबोया है। उसके किनारों पर हल्के हाथ से थपथपाएं। हल्की थपकी देने से अंडों के छिलके क्रैक हो जाते हैं और आसानी से निकल जाते हैं।

पानी में निकालें

अंडों को उबालने के बाद ठंडे पानी में डाल दें और पानी के अंदर ही हाथ लगाकर छीलें। इससे अंडे का छिलका आसानी से निकल जाता है।

बहते पानी में निकाले छिलका

अगर अंडे के छिलके को फटाफट निकालना चाहते हैं तो ये ट्रिक भी आजमा सकते हैं। गर्म पानी से निकालकर अंडे को ठंडे पानी में डालें और फिर नल के नीचे ले जाकर छीलें। ऐसा करने से भी अंडे आसानी से छिल जाते हैं।

उबलते वक्त डाले विनेगर

ये ट्रिक सबसे ज्यादा यूजफुल है। इसकी मदद से अंडे के छिलके मिनटों में बाहर आ जाते हैं। पानी को जब पैन में करके गर्म करे तो उसमे एक से दो चम्मच विनेगर डाल दें। फिर अंडों को डालकर उबालें।

पैन में ही अंडों को हिलाएं

विनेगर वाले पानी में अंडे उबालने के बाद पानी को गिरा दें और फिर पैन में अंडे को तेजी से हिलाएं। ऐसा करने से अंडे पैन की दीवारों से टकराएंगे और उनके छिलके आसानी से निकल जाएंगे।

ठंडे पानी में डालें

अब अंडों को ठंडे पानी में डालें और छिलके को आसानी से छील लें।

