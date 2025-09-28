उबले अंडे छीलना लगता है मुश्किल तो अपना लें ये ट्रिक, कुछ सेकेंड में निकल जाएगा छिलका

उबले अंडे को फटाफट छीलने के टिप्स

उबला अंडा ब्रेकफास्ट में खाना सबसे हेल्दी ऑप्शन है। साथ ही ये काफी इजी भी है। लेकिन उबले अंडे के छिलके को निकालना काफी मुश्किल और टाइम वाला काम लगता है। खासतौर पर जब वो गर्म और मुलायम रहते हैं। ऐसे में उन्हें ठंडा करने के लिए रखना पड़ता है। लेकिन गर्मागर्म अंडे को छीलने की ये ट्रिक जान लें। तो अगली बार ठंडे और कड़क हो चुके अंडों को खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस ट्रिक को जानने के बाद सारे अंडे आसानी से छिल जाएंगे और ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। जान लें ये कुछ कमाल के ट्रिक।