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करवा चौथ पर लगाने के लिए ट्रेंडी मेहंदी की 8 डिजाइन, एक से बढ़कर एक दिख रही

करवा चौथ पर मेहंदी लगवाने वाली हैं तो सुंदर डिजाइन के लिए घंटों इंटरनेट खंगालने से पहले ही देख लें ये ट्रेंडी करवा चौथ स्पेशल मेहंदी डिजाइन, जो फ्रंट एंड बैक हैंड के लिए परफेक्ट हैं।

AparajitaOct 22, 2026 02:44 pm IST
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करवा चौथ मेहंदी डिजाइन

करवा चौथ पर मेहंदी लगवाने जा रहीं तो घंटों इंटरनेट स्क्रॉल करके समय बर्बाद ना करें। बल्कि कुछ सेलेक्टेड करवा चौथ पर ट्रेंडी इन डिजाइन को देख लें। जो दिखने में एलिगेंट और खूबसूरत हैं। और, अगर आप खुद से मेहंदी लगा रही हैं तो भी इनमे से कुछ डिजाइन आसानी से लगा सकती हैं। बस सेव कर लें इन मेहंदी की फोटोज। (सभी इमेज साभार- Pintrest)

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हाथों में चलनी लिए लड़की

करवा चौथ स्पेशल मेहंदी बनवानी है तो ये डिजाइन बेस्ट है। हाथों में चलनी लिए चांद को देखती लड़की की डिजाइन सुंदर दिखेगी। सबसे खास बात कि आप इस तरह की डिजाइन को खुद से भी बना सकती हैं।

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कलाई पर &nbsp;करवा और चलनी बनाएं

मेहंदी की पूरी डिजाइन करवा चौथ की कहानी है। कलाई पर करवा और चलनी बनी है तो वहीं लड़की लहंगा पहने हाथ में चलनी लिए चांद की पूजा कर रही। ये डिजाइन करवा चौथ के लिए सबसे स्पेशल होगी।

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हथेली पर बनाएं चांद-सितारे

हथेली पर गोला बनाएं और उसके बीच में चांद सितारे बना लें। बाकी बची हुई हथेली पर फूल और आड़ी-तिरछी लाइनों से डिजाइन पूरी करें। करवा चौथ के लिए ये डिजाइन भी सुंदर है।

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मेहंदी में लिखाए पति का नाम

पति के नाम के बगैर मेहंदी की डिजाइन अधूरी है तो इस तरह की सिंपल डिजाइन के बाद कलाईयों पर बड़ा सा पति का नाम जरूर लिखवाएं।

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करवा चौथ स्पेशल सिंपल डिजाइन

करवा चौथ पर खुद के हाथ से ही मेहंदी लगाने के बारे में सोच रही हैं तो इस तरह की सिंपल सी डिजाइन बना सकती हैं। छोटे से गोले में करवा और चलनी के साथ चांद-सितारों की डिजाइन सुंदर दिखेगी।

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ट्रेंडी करवा चौथ डिजाइन

हाथों में चलनी वाली लड़की की डिजाइन करवा चौथ पर हमेशा ट्रेंड करती है और इसे आप भी आसान तरीके से बनाकर डिजाइन कंप्लीट कर सकती हैं।

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कमल के फूल वाली डिजाइन

बैक पर मेहंदी की डिजाइन बनानी है तो कमल के फूल के साथ इस डिजाइन को बनाएं। ये सुंदर दिखेगी।

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सिंपल डिजाइन की मेहंदी

अगर आपको करवा चौथ से रिलेटेड कुछ नहीं बनाना हो इस सिंपल लेकिन सुंदर डिजाइन को बनाकर देखें।

Mehndi Design Karwa Chauth
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