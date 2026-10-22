करवा चौथ पर लगाने के लिए ट्रेंडी मेहंदी की 8 डिजाइन, एक से बढ़कर एक दिख रही

करवा चौथ मेहंदी डिजाइन

करवा चौथ पर मेहंदी लगवाने जा रहीं तो घंटों इंटरनेट स्क्रॉल करके समय बर्बाद ना करें। बल्कि कुछ सेलेक्टेड करवा चौथ पर ट्रेंडी इन डिजाइन को देख लें। जो दिखने में एलिगेंट और खूबसूरत हैं। और, अगर आप खुद से मेहंदी लगा रही हैं तो भी इनमे से कुछ डिजाइन आसानी से लगा सकती हैं। बस सेव कर लें इन मेहंदी की फोटोज। (सभी इमेज साभार- Pintrest)