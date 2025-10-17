छोटे से घर की सजावट को पूरा कर देंगी ये रंगोली डिजाइन, देख लें फोटोज

छोटे से कमरे के लिए रंगोली की डिजाइन

दिवाली की सजावट रंगोली के बिना अधूरी लगती है। लेकिन बड़े शहरों में छोटे घरों में रहने वाले लोगों को बिना रंगोली बनाए ही दिवाली की सजावट करनी होती है। अगर आपको रंगोली बनाना पसंद है तो छोटे से कमरे में एक कोने में रंगोली की ये छोटी और सरल डिजाइन बनाएं। देख लें फोटोज....( सभी फोटो क्रेडिट-Pintrest)