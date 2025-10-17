Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइलछोटे से घर की सजावट को पूरा कर देंगी ये रंगोली डिजाइन, देख लें फोटोज

छोटे से घर की सजावट को पूरा कर देंगी ये रंगोली डिजाइन, देख लें फोटोज

Rangoli Design For small space at home: दिवाली के त्योहार पर रंगोली के बिना सजावट अधूरी लगती है। लेकिन जगह की कमी की वजह से काफी सारे लोग रंगोली अवॉएड करते हैं। लेकिन इस साल इन छोटी और सिंपल डिजाइन को घर के एक कोने में जरूर बनाएं और दिवाली की सजावट पूरी करें।

AparajitaThu, 16 Oct 2025 11:51 PM
1/8

छोटे से कमरे के लिए रंगोली की डिजाइन

दिवाली की सजावट रंगोली के बिना अधूरी लगती है। लेकिन बड़े शहरों में छोटे घरों में रहने वाले लोगों को बिना रंगोली बनाए ही दिवाली की सजावट करनी होती है। अगर आपको रंगोली बनाना पसंद है तो छोटे से कमरे में एक कोने में रंगोली की ये छोटी और सरल डिजाइन बनाएं। देख लें फोटोज....( सभी फोटो क्रेडिट-Pintrest)

2/8

दीये वाली डिजाइन&nbsp;

कमरे के कोने में छोटी सी जगह में दिवाली के दीये सी जगमगाती इस डिजाइन को बनाएं। कम रंगों के इस्तेमाल से ये डिजाइन फटाफट बनकर तैयार हो जाती है।

3/8

शुभ लाभ वाली रंगोली

पूजा घर के कोने में रंगोली बनाना चाहती हैं तो इस तरह की शुभलाभ वाली रंगोली को बनाकर ट्राई कर सकती हैं। किनारों पर रंगों के ढेर रखने के साथ दीये जलाना ना भूलें।

4/8

फूलों वाला कोना

रंगोली के नाम पर वहीं पुराने टाइम वाला अल्पना ना बनाएं. बल्कि ये यूनिक, सिंपल और छोटी सी डिजाइन को घर के फ्रंट में एक कॉर्नर पर बनाकर डेकोरेशन को पूरा करें।

5/8

मां लक्ष्मी के चरण

पूजा घर के फ्रंट में छोटी सी जगह में मां लक्ष्मी के चरण के साथ रंगों को यूं बिखेर दें। बस दीया जलाकर रंगोली की डिजाइन को पूरा कर दें।

6/8

मां लक्ष्मी के चरण और फूल

सबसे छोटी और दिखने में सुंदर होने के साथ ही बनाने में बिल्कुल आसान सी है ये रंगोली। साथ ही इसमे आपको मां लक्ष्मी के चरण अलग से बनाने की भी जरूरत नहीं होगी।

7/8

बनाएं फूलों के साथ दीया

घर के किसी कोने में थोड़ी जगह है तो दीया के साथ फूलों वाली इस डिजाइन को बना लें। ये बनाने में बहुत आसान है और फटाफट बनकर तैयार हो जाएगी।

8/8

बना लें अल्पना

रंगोली बनाने के लिए कोई डिजाइन नहीं बन पा रही है तो बस ये सुंदर से फूल को रंगों की मदद से सजा लें। बन जाएगी छोटे से कमरे के दरवाजे पर ये रंगोली डिजाइन।

Rangoli Design Diwali Rangoli