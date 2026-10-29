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रंगोली की 7 सबसे आसान डिजाइन, फटाफट बनेगी और दिखेगी सुंदर

दिवाली से पहले ही घर की सजावट पूरी करनी है और घर के हर कोने में रंगोली बनानी है तो इन आसान सी डिजाइन को सेव कर लें। ये रंगोली डिजाइन फटाफट बनेगी और सुंदर भी दिखेगी।

AparajitaOct 29, 2026 03:09 pm IST
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आसान रंगोली डिजाइन

दिवाली नजदीक आते ही घर में साफ-सफाई के साथ सजावट की तैयारियां होने लगती हैं। और केवल दिवाली ही नहीं बल्कि धनतेरस से ही घर में रंगोली सज जाती है। हर दिन अलग रंगोली बनानी है, घर से लेकर मंदिर के हर कोने में रंगोली बनानी है और वो भी फटाफट वाली तो इन 7 डिजाइन को सेव कर लें। (सभी इमेज साभार-Pintrest)

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अष्टकमल दल रंगोली

माता लक्ष्मी की पूजा में इस तरह की रंगोली को बेहद शुभ माना जाता है। भले ही दूसरी डिजाइन आप घर के कोनों में बनाएं लेकिन घर के मंदिर में इसे ही बनाना अच्छा माना जाता है। सबसे खास बात कि इसे बनाना भी आसान है और ये फटाफट बन भी जाता है।

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कमल के फूल की रंगोली

दिवाली पर सिंपल सी रंगोली की डिजाइन किसी कोने में रेडी करनी है तो कमल के फूल को रंगों से सजाएं। ये रंगोली आसान और सुंदर है।

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ब्यूटीफुल डिजाइन

छत पर या आंगन में आसान सी रंगोली बनाकर तैयार करनी है तो मोर के पैटर्न के साथ पंखुड़ियों वाले फूल को बनाएं। रंग-बिरंगे कलर के साथ बनने की वजह से ये सुंदर दिखेगी रंगोली।

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कई लेयर में बनाएं फूल

तीन से चार कलर को इकट्ठा करें और कई लेयर में फूल बनाकर तैयार करें। ट्रेडिशनल रंगोली की यहीं डिजाइन होती है, जो हमेशा अट्रैक्टिव दिखती है।

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कमल के फूल वाली रंगोली

घर के किसी कोने में छोटी सी रंगोली बनानी है तो बस ये आसान सी कमल के फूल और पत्तियों से सजी डिजाइन बना दें। अगर रंगोली बनाने का ज्यादा शौक नहीं तो भी ये आराम से बन जाएगी।

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करवा चौथ पर बनाएं रंगोली

करवा चौथ के मौके पर मंदिर के बाहर या चांद को अर्घ्य देने वाली जगह पर रंगोली से सजावट करनी है तो इस आसान सी डिजाइन की रंगोली को बना लें। ये झटपट बनकर रेडी हो जाएगी।

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घर की छत पर बनाएं रंगोली

करवा चौथ के मौके पर छत सजानी है और बड़े एरिया में रंगोली बनाने के लिए बोल दिया गया है तो इस तरह की डिजाइन बनाएं। जो कम समय में बन जाती है और बहुत सारी कलाकारी की जरूरत भी नहीं होती।

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