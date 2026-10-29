रंगोली की 7 सबसे आसान डिजाइन, फटाफट बनेगी और दिखेगी सुंदर

आसान रंगोली डिजाइन

दिवाली नजदीक आते ही घर में साफ-सफाई के साथ सजावट की तैयारियां होने लगती हैं। और केवल दिवाली ही नहीं बल्कि धनतेरस से ही घर में रंगोली सज जाती है। हर दिन अलग रंगोली बनानी है, घर से लेकर मंदिर के हर कोने में रंगोली बनानी है और वो भी फटाफट वाली तो इन 7 डिजाइन को सेव कर लें। (सभी इमेज साभार-Pintrest)