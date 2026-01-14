बच्चों के लिए घर पर बनाएं लो शुगर वाली टॉफी, 4 चीजों से बनकर होगी तैयार, पारुल ने बताई ईजी रेसिपी

बच्चों की फेवरेट टॉफी

ज्यादातर हर बच्चा टॉफी खाना पसंद करता है और जिद करता है कि उसे टॉफी चाहिए। लेकिन रोजाना बाजार वाली टॉफी खिलाना सेहत के लिए बुरा होता है। उसमें काफी ज्यादा चीनी होती है, जो बच्चे की सेहत पर बुरा असर डालती है। दूसरी चीज कुछ चिपकने वाली टॉफी होती है, जो दांतों में चिपक जाती है और कैविटी का कारण बनती है। अगर आप बच्चे को बाहर की टॉफी नहीं देना चाहती हैं, तो घर पर बनाकर खिलाएं। घर वाली टॉफी आप आसानी से बनाकर तैयार कर सकती हैं और इसे बनाने के लिए ज्यादा सामान नहीं चाहिए होगा। शेफ पारुल गुप्ता ने टॉफी की आसान रेसिपी बताई है।