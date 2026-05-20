Nail Art Designs: माचिस की तीली से बनाएं ये 7 ट्रेंडी नेल आर्ट डिजाइन्स, हर आउटफिट के साथ करेंगे मैच

माचिस की तीली से बनाएं नेल आर्ट डिजाइन

नेल आर्ट का ट्रेंड इन दिनों खूब चल रहा है। हर कोई नाखूनों पर सुंदर नेल पॉलिश लगाकर उन्हें कलर्स के साथ सजाना पसंद करता हैं। सैलून में नेल आर्ट कराने जाएंगे तो हजारों रुपये खर्च हो जाएंगे, तो क्यों ना आप घर पर ही नाखूनों पर डिजाइन बना लें। हम आपके लिए बिल्कुल आसान और ट्रेंडी नेल आर्ट के पैटर्न लेकर आए हैं, जिन्हें आप माचिस की तीली की मदद से बना सकती हैं। ये डिजाइन देखने में अट्रैक्टिव लगेंगे और सिंपल तरीके से आप बना भी लेंगी। तो चलिए कुछ खूबसूरत डिजाइन्स दिखाते हैं।