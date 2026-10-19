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करवाचौथ पर मेहंदी से हाथों को सजाने के लिए लगाएं ये 7 डिजाइन, यहां देखें एक से बढ़कर एक पैटर्न

करवाचौथ का त्योहार सुहागिन महिलाओं के लिए काफी खास होता है। इस मौके पर अपने हाथों को मेहंदी से सजाने के लिए आप यहां दिए डिजाइन्स को देखें। इन्हें आप करवाचौथ पर लगवाने के लिए सेव कर सकते हैं। 

Avantika JainOct 18, 2026 09:44 pm IST
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करवाचौथ के लिए सुंदर मेहंदी डिजाइन

करवा चौथ इस साल 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस मौके पर महिलाएं अपने दोनों हाथों पर मेहंदी के खूबसूरत डिजाइन लगवाती हैं। ऐसे में यहां हम कुछ ऐसे डिजाइन्स लेकर आए हैं जिन्हें आप करवाचौथ के लिए सेव कर सकते हैं। ये पैटर्न लगने के बाद काफी सुंदर लगते हैं और आसानी से हाथों पर लगाए जा सकते हैं। यहां देखिए कुछ सबसे सुंदर मेहंदी डिजाइन।

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बारीक मेहंदी डिजाइन

करवाचौथ पर बारीक मेंहदी डिजाइन लगावानी है तो इस डिजाइन को चुनें। सादगी और सुंदरता वाला डिजाइन पसंद है तो इस डिजाइन को चुनें। फोटो क्रेडिट- neha_mehndi_artist_790

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कमल, झूला झूलती महिला और मोर वाला डिजाइन

करवाचौथ के लिए ये मेहंदी डिजाइन अच्छा है। इसमें कमल, झूला झूलती महिला और मोर बना है, जो दिखने में काफी सुंदर लग रहा है। फोटो क्रेडिट- neha_mehndi_artist_790

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कमल और घंटी वाला डिजाइन

हाथों से भरे हुए मेहंदी वाले हाथ पसंद हैं तो इस तरह का डिजाइ चुनें। इसमें कमल और घंटी वाला पैटर्न बना है। इसे खुद से भी आसानी से लगाया जा सकता है। फोटो क्रेडिट- neha_mehndi_artist_790

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ट्रेंडी मेहंदी डिजाइन

करवा चौथ के खास मौके पर हथेली पर करवा, छलनी से चांद देखने और पारंपरिक प्रतीकों वाले खास मेहंदी डिजाइन लगवाएं। ये इन दिनों बहुत पसंद किए जाने वाले डिजाइन में से एक है।

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मॉर्डन मेहंदी डिजाइन

इस तरह का डिजाइन काफी सुंदर है, सिंपल होने के साथ ही ये डिजाइन काफी मॉर्डन भी है। इसमें करवाचौथ का चांद और हाथ में छलनी लिए एक महिला का पोट्रेट भी बनाया गया है। फोटो क्रेडिट- karwachauth2026

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करवाचौथ स्पेशल मेहंदी डिजाइन

करवाचौथ पर लगाने के लिए ये मेहंदी डिजाइन काफी अच्छा है। इसे फ्रंट और बैक दोनों तरफ लगवाया जा सकता है। फोटो क्रेडिट- karwachauth2026

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मिनिमल मेहंदी डिजाइन

समय कम है तो इस तरह के मेहंदी डिजाइन को लगवाएं। ये मिनिमल डिजाइन फटाफट लग जाएगा और दिखने में भी काफी अच्छा लगता है। karwachauth2026

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