करवाचौथ पर मेहंदी से हाथों को सजाने के लिए लगाएं ये 7 डिजाइन, यहां देखें एक से बढ़कर एक पैटर्न

करवाचौथ के लिए सुंदर मेहंदी डिजाइन

करवा चौथ इस साल 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस मौके पर महिलाएं अपने दोनों हाथों पर मेहंदी के खूबसूरत डिजाइन लगवाती हैं। ऐसे में यहां हम कुछ ऐसे डिजाइन्स लेकर आए हैं जिन्हें आप करवाचौथ के लिए सेव कर सकते हैं। ये पैटर्न लगने के बाद काफी सुंदर लगते हैं और आसानी से हाथों पर लगाए जा सकते हैं। यहां देखिए कुछ सबसे सुंदर मेहंदी डिजाइन।