करवाचौथ पर मेहंदी से हाथों को सजाने के लिए लगाएं ये 7 डिजाइन, यहां देखें एक से बढ़कर एक पैटर्न

करवा चौथ इस साल 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस मौके पर महिलाएं अपने दोनों हाथों पर मेहंदी के खूबसूरत डिजाइन लगवाती हैं। ऐसे में यहां हम कुछ ऐसे डिजाइन्स लेकर आए हैं जिन्हें आप करवाचौथ के लिए सेव कर सकते हैं। ये पैटर्न लगने के बाद काफी सुंदर लगते हैं और आसानी से हाथों पर लगाए जा सकते हैं। यहां देखिए कुछ सबसे सुंदर मेहंदी डिजाइन।
करवाचौथ पर बारीक मेंहदी डिजाइन लगावानी है तो इस डिजाइन को चुनें। सादगी और सुंदरता वाला डिजाइन पसंद है तो इस डिजाइन को चुनें। फोटो क्रेडिट- neha_mehndi_artist_790
करवाचौथ के लिए ये मेहंदी डिजाइन अच्छा है। इसमें कमल, झूला झूलती महिला और मोर बना है, जो दिखने में काफी सुंदर लग रहा है। फोटो क्रेडिट- neha_mehndi_artist_790
हाथों से भरे हुए मेहंदी वाले हाथ पसंद हैं तो इस तरह का डिजाइ चुनें। इसमें कमल और घंटी वाला पैटर्न बना है। इसे खुद से भी आसानी से लगाया जा सकता है। फोटो क्रेडिट- neha_mehndi_artist_790
करवा चौथ के खास मौके पर हथेली पर करवा, छलनी से चांद देखने और पारंपरिक प्रतीकों वाले खास मेहंदी डिजाइन लगवाएं। ये इन दिनों बहुत पसंद किए जाने वाले डिजाइन में से एक है।
इस तरह का डिजाइन काफी सुंदर है, सिंपल होने के साथ ही ये डिजाइन काफी मॉर्डन भी है। इसमें करवाचौथ का चांद और हाथ में छलनी लिए एक महिला का पोट्रेट भी बनाया गया है। फोटो क्रेडिट- karwachauth2026
करवाचौथ पर लगाने के लिए ये मेहंदी डिजाइन काफी अच्छा है। इसे फ्रंट और बैक दोनों तरफ लगवाया जा सकता है। फोटो क्रेडिट- karwachauth2026
समय कम है तो इस तरह के मेहंदी डिजाइन को लगवाएं। ये मिनिमल डिजाइन फटाफट लग जाएगा और दिखने में भी काफी अच्छा लगता है। karwachauth2026