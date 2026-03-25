दुल्हन की मां के पास मेहंदी लगवाने का नहीं है टाइम, ट्राई करें 10 मिनट वाली ये सिंपल डिजाइन

दुल्हन की मां

लड़की की शादी में सौ कामों की जिम्मेदारी दुल्हन की मां के पास होती है। सामान भी देखना है, रिश्तेदार भी, देन-लेन भी और सभी का खाना-पीना भी। इसके साथ बेटी की हर जरूरत को भी समझना है, उसे कब क्या चाहिए। ऐसे में दुल्हन की मां के पास इतना समय भी नहीं होता कि वह सुकून से बैठकर मेहंदी लगवा लें। अगर आपके पास भी शादी में सौ काम होने वाले हैं, तो अभी से ही 10 मिनट वाली मेहंदी डिजाइन्स को सेव कर लें। इन पैटर्न को आप आसानी से लगा या किसी और से लगवा सकती हैं। इन्हें लगाने में कम समय लगेगा और आपके हाथों की खूबसूरती भी बढ़ जाएगी। चलिए आपको सिंपल मेहंदी के डिजाइन्स दिखाते हैं।