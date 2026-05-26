Bakrid 2026 Mehndi Design: बकरीद पर लगाएं चांद वाली खूबसूरत मेहंदी, 10 मिनट में बन जाएंगे ये 8 ट्रेंडी डिजाइन

बकरीद का त्योहार मुस्लिम समुदाय के लिए बेहद खास माना जाता है। इस खास मौके पर लोग नए कपड़े पहनकर अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलने जाते हैं। वहीं महिलाएं भी खास तरह से सजती-संवरती हैं और अपने हाथों में खूबसूरत मेहंदी रचाकर त्योहार की खुशियों को और बढ़ा देती हैं। अगर आपके पास मेहंदी लगवाने का ज्यादा समय नहीं है, तो सिर्फ 10 मिनट में चांद वाले पैटर्न हाथों पर सजा सकती हैं। हम आपको 8 ट्रेंडी और यूनिक मेहंदी के डिजाइन दिखाने जा रहे हैं, जो फटाफट लग जाएंगे और हाथों की खूबसूरती में चार चांद लगा देंगे।
बैक हैंड पर कलाई से बेल बनाते हुए बीच में खूबसूरत का चांद बनाएं। चांद के अंदर डिजाइन बनाएं और फिर उंगलियों तक बेल को लेकर जाएं। इसके अलावा हल्की डिजाइन से भी फिंगर को भर सकती हैं।
हाथ में एक साइड से चांद और किनारों पर फूल बनाते हुए मेहंदी की ये डिजाइन बनाएं। उंगलियों पर छोटे चांद बनाते हुए महीन डिजाइन या बड़े फूल बनाकर कंप्लीट करें।
हथेली पर चांद बनाकर अंदर की ओर मस्जिद बनाएं और फिर उंगलियों पर फूल या बेल बनाकर भरें। उंगलियों को पूरा भरकर चांद-सितारे की आकृति बना सकती हैं।
मेहंदी लगाने का ज्यादा समय नहीं है, तो हथेली पर सिंपल चांद बनाकर नीचे लैंप डिजाइन बना दें। इस तरह की डिजाइन अच्छी लगेगी और फटाफट बन भी जाएगी।
हाथ के किनारे पर बड़ा सा फूल बनाएं और उसके आस-पास आधा चांद बनाकर उसमें डिजाइन भरें। बाकि जगहों पर बूटी या छोटे चांद बनाकर डिजाइन पूरा कर लें। उंगलियों पर छोटी या बेल पैटर्न बना लें।
इसमें चांद के साथ मंडला और डिटेलिंग पैटर्न बना हुआ है, जो ईद और बकरीद पर काफी ट्रेंड में रहता है। आप भी इस डिजाइन को अपने हाथों पर सजाएं, ये सुंदर लगेगी। इसे आप 10 मिनट के अंदर बना सकती हैं।
यह सिंपल और एलिगेंट हाफ मून स्टाइल डिजाइन है, जो 10 मिनट में आसानी से लगाया जा सकता है। इस तरह की मेहंदी डिजाइन को आप फ्रंट या बैक किसी भी साइड आसानी से लगाएं।
अगर बिल्कुल सिंपल पैटर्न चाहती हैं और समय भी कम है, तो पूरी हथेली पर चांद बना लें। कलाई पर फूल या छोटी से बेल बनाएं। इससे आपका हाथ भरा लगेगा और मेहंदी जल्दी से लगा भी जाएगी।