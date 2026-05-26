Bakrid 2026 Mehndi Design: बकरीद पर लगाएं चांद वाली खूबसूरत मेहंदी, 10 मिनट में बन जाएंगे ये 8 ट्रेंडी डिजाइन

चांद वाली मेहंदी के खूबसूरत डिजाइन्स

बकरीद का त्योहार मुस्लिम समुदाय के लिए बेहद खास माना जाता है। इस खास मौके पर लोग नए कपड़े पहनकर अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलने जाते हैं। वहीं महिलाएं भी खास तरह से सजती-संवरती हैं और अपने हाथों में खूबसूरत मेहंदी रचाकर त्योहार की खुशियों को और बढ़ा देती हैं। अगर आपके पास मेहंदी लगवाने का ज्यादा समय नहीं है, तो सिर्फ 10 मिनट में चांद वाले पैटर्न हाथों पर सजा सकती हैं। हम आपको 8 ट्रेंडी और यूनिक मेहंदी के डिजाइन दिखाने जा रहे हैं, जो फटाफट लग जाएंगे और हाथों की खूबसूरती में चार चांद लगा देंगे।