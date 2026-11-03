ईयर पियर्सिंग के बाद जेंट्स पहनें ये 7 डिजाइनर ईयररिंग्स, हर लुक बनेगा स्टाइलिश

जेंट्स के लिए ईयररिंग्स डिजाइंस

आजकल पुरुषों के बीच ईयर पियर्सिंग कराने का ट्रेंड काफी बढ़ गया है। कई एक्टर्स और क्रिकेटर्स ईयर पियर्सिंग कराने के बाद ईयररिंग्स पहने नजर आते हैं। कई पुरुषों पर कान की बालियां या फिर टॉप्स स्टाइल ईयररिंग्स खूबसूरत भी लगते हैं और इससे आपके स्मार्ट लुक में चार चांद लग जाते हैं। अगर आप भी ईयर पियर्सिंग कराने वाले हैं, तो आपके लिए हम ईयररिंग्स के कुछ खूबसूरत पैटर्न लेकर आए हैं। इन्हें पहनकर आप हैंडसम दिखेंगे।