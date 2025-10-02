दशहरा का उत्साह बनाए रखने के लिए मेला देखते समय ध्यान रखें ये सेफ्टी टिप्स, रहेंगे सुरक्षित

विजयादशमी 2025 का पावन पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दिन देशभर में रामलीला, रावण दहन और मेले की धूम रहती है, लाखों लोग एक जगह इकट्ठा होकर रावण के पुतले को जलता हुआ देते हैं। दशहरा मेले में होने वाली भारी भीड़, झूले, खाने-पीने की दुकानें और उत्साह के बीच सुरक्षा का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। ऐसे में दशहरा मेला घूमने के दौरान दुर्घटनाओं से बचने के लिए ये सेफ्टी टिप्स ध्यान रखना बेहद जरूरी है।
मेले जैसी जगहों पर अकसर भारी भीड़ होती है, इसलिए हमेशा ऐसी जगहों पर सुरक्षित दूरी बनाकर चलें। रावण दहन के समय लोग आगे की ओर बढ़ जाते हैं, लेकिन भीड़ में न फंसें। किसी ऊंचे या सुरक्षित स्थान से कार्यक्रम देखें। बच्चों और बुजुर्गों के साथ जाएं तो उनकी उंगली मजबूती से पकड़ें। बच्चे की जेब में अपना नाम, फोन नंबर और पता लिखा एक छोटा नोट डाल दें, ताकि वे भटक जाएं तो आसानी से संपर्क हो सके।
भीड़भाड़ वाली जगहों पर जेबकतरों का खतरा बना रहता है, इसलिए पर्स, मोबाइल या वॉलेट को हमेशा सामने की जेब में रखें। कीमती सामान घर पर ही छोड़ दें।
दशहरा मेला में मिल रहे स्ट्रीट फूड खाने से पहले स्टॉल की साफ-सफाई जरूर चेक कर लें। बाहर का खुले में रखा हुआ पानी न पिएं, बोतल बंद पानी ही लें, हाथ धोना न भूलें, अगर भीड़ में सर्दी-जुकाम का खतरा हो तो मास्क पहनें, बच्चों को ज्यादा तला-भुना खाने से रोकें, ताकि पेट संबंधी समस्या न हो।
झूले या रोलरकोस्टर पर चढ़ने से पहले ऑपरेटर से लाइसेंस और मशीन की स्थिति जांचें। छोटे बच्चों को ऊंचे झूलों पर न जाने दें। सेफ्टी बेल्ट अच्छी तरह से बांधें। अगर कोई खराबी लगे तो तुरंत उतर जाएं।
रावण दहन के आसपास धुआं और आग से खुद का बचाव करें। यदि आपको आंखों में जलन महसूस हो तो दूर हटकर खड़े हों। फायर टेंडर और पुलिस की मौजूदगी वाले क्षेत्र में ही खड़े होकर मेला देखें। इमरजेंसी नंबर (100 पुलिस, 101 फायर) अपने फोन में सेव रखें।
दशहरा मेला देखने से पहले परिवार के साथ मीटिंग पॉइंट तय कर लें। उदाहरण के लिए कोई स्टॉल या गेट। अगर कोई परिवार का सदस्य मेले में किसी वजह से अलग हो जाए तो तुरंत पुलिस या हेल्प डेस्क पर सूचना दें। शाम ढलने के बाद जल्दी लौटें। महिलाओं को अकेले न घूमने दें।
दशहरा मेला देखने के लिए हमेशा सार्वजनिक परिवहन जैसे मेट्रो, बस का उपयोग करें, ताकि आपको पार्किंग की समस्या से परेशान ना होना पड़े। मेला देखने के लिए मौसम के अनुसार हल्के कपड़े और आरामदायक जूते पहनें। स्थानीय प्रशासन द्वारा लगाए गए सुरक्षा इंतजामों का पालन करें।