दशहरा का उत्साह बनाए रखने के लिए मेला देखते समय ध्यान रखें ये सेफ्टी टिप्स, रहेंगे सुरक्षित

दशहरा मेला सुरक्षा टिप्स

विजयादशमी 2025 का पावन पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दिन देशभर में रामलीला, रावण दहन और मेले की धूम रहती है, लाखों लोग एक जगह इकट्ठा होकर रावण के पुतले को जलता हुआ देते हैं। दशहरा मेले में होने वाली भारी भीड़, झूले, खाने-पीने की दुकानें और उत्साह के बीच सुरक्षा का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। ऐसे में दशहरा मेला घूमने के दौरान दुर्घटनाओं से बचने के लिए ये सेफ्टी टिप्स ध्यान रखना बेहद जरूरी है।