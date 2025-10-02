दशहरा पर रावण के साथ इन 7 बुराइयों का भी करें दहन, खुशहाल हो जाएगी जिंदगी

दशहरा 2025 का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। विजयादशमी 2025 के दिन लोग रावण का पुतला जलाकर उत्साह मनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं रावण के पुतले को जलाना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि हमारे अंदर छिपी नकारात्मकताओं को नष्ट करने का संकल्प भी है। रावण के दस सिर दस बुराइयों का प्रतीक हैं। ऐसे में आप इस दशहरा जीवन को खुशहाल बनाए रखने के लिए लाइफ से इन 7 बुराइयों का दहन रावण के पुतले के साथ कर दें।
अहंकार को रावण का सबसे बड़ा सिर कहा जाता है। अहंकार व्यक्ति को अंधा बना देता है। जिस तरह रावण को अपनी शक्ति पर घमंड हो गया था। अहंकार का नाश करने पर विनम्रता का जन्म होता है। इसका दहन करने के लिए रोज एक अच्छे काम को बिना श्रेय लिए करें।
क्रोध रावण की तरह हर चीज को भस्म कर देता है। इसे जलाने से शांति मिलती है। इसका दहन करने के लिए गुस्सा आने पर 10 तक गिनें और राम नाम जपें। रावण दहन देखते हुए संकल्प लें कि क्रोध की जगह क्षमा रखेंगे।
लोभ ने रावण को सीता का अपहरण करने के लिए मजबूर किया था। इसका दहन करने से मन को संतोष की प्राप्ति होती है। इस दशहरा इस अवगुण का दहन करने के लिए अनावश्यक खरीदारी रोककर दान दें।
वासना रावण के पतन का कारण बनी। इसे जलाने से आत्मसंयम आता है। इसका दहन करने के लिए मन में आने वाले अनुचित विचारों को दबाकर ध्यान करें।
झूठ का छल सत्य को ढक देता था। दशहरा पर झूठ का दहन करने पर विश्वास मजबूत होता है। झूठ का दहन करने पर एक दिन सत्य बोलने का व्रत रखें। रावण के पुतले के सामने कागज पर झूठ लिखकर प्रतीकात्मक रूप से जलाएं।
याद रखें, ईर्ष्या रावण को राम से लड़ने के लिए उकसाती रही। दशहरा पर इसका दहन करने से जीवन में खुशी महसूस होती है। इसका दहन करने के लिए किसी की सफलता पर दुखी होने की जगह प्रसन्न हों और बधाई दें।
आलस व्यक्ति को कमजोर बना देता है। इसका दहन करने से जीवन में कर्मठता और सफलता की राह आसान बनती है। इसका त्याग करने के लिए दशहरे पर व्यायाम या पढ़ाई जैसा कोई एक नया लक्ष्य निर्धारित करें।