दशहरा पर रावण के साथ इन 7 बुराइयों का भी करें दहन, खुशहाल हो जाएगी जिंदगी

दशहरा पर रावण के साथ अपनी इन 7 बुराइयों का भी करें दहन

दशहरा 2025 का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। विजयादशमी 2025 के दिन लोग रावण का पुतला जलाकर उत्साह मनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं रावण के पुतले को जलाना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि हमारे अंदर छिपी नकारात्मकताओं को नष्ट करने का संकल्प भी है। रावण के दस सिर दस बुराइयों का प्रतीक हैं। ऐसे में आप इस दशहरा जीवन को खुशहाल बनाए रखने के लिए लाइफ से इन 7 बुराइयों का दहन रावण के पुतले के साथ कर दें।