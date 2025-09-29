Dussehra 2025: दशहरा मेला के लिए फेमस है दिल्ली-एनसीआर की ये 7 जगहें, रावण दहन देखने दूर-दूर से आते हैं लोग

अगर इस बार दशहरा की छुट्टी आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ मनाना चाहते हैं लेकिन दिल्ली-एनसीआर में कहां रावण दहन देखने जाए, इस सवाल से परेशान हैं तो आप इन 7 जगह घूमने का प्लान बना सकते हैं। दशहरा मेला के लिए फेमस इन 7 जगह आपके मनोरंजन के साथ आपके स्वाद का भी खास ख्याल रखा जाता है। यहां आपको रावण दहन के साथ खाने-पीने के लिए फास्ट फूड से लेकर मिठाइयां और चाट-कुल्फी तक का स्वाद लेने को मिलेगा।
यहां दिल्ली का सबसे पुराना और लोकप्रिय दशहरा मेला लगता है। यहां श्री रामलीला कमिटी द्वारा आयोजित रामलीला और रावण दहन का नजारा बेहद खूबसूरत होता है। मेले में ऊंची-ऊंची मूर्तियों का दहन, झूले, खेल और स्ट्रीट फूड का मजा लिया जा सकता है। यहां से निकटतम मेट्रो स्टेशन चावड़ी बाजार है।
लव कुश रामलीला कमिटी द्वारा आयोजित यह दशहरा मेला दिल्ली का सबसे भव्य उत्सव है। आम लोगों के साथ इस मेले में शामिल होने बॉलीवुड सितारे भी यहां पहुंचते हैं। रावण दहन के साथ फेरिस व्हील, शूटिंग गेम्स और स्वादिष्ट चाट-समोसे का आनंद लें। यहां पहुंचने के लिए सबसे नजदीकी मेट्रो स्टेशन लाल किला है।
सांस्कृतिक फेस्टिवल्स का हब माने जाने वाली इस जगह पर रावण दहन, फायरवर्क्स, स्टेज शोज और फूड फेस्टिवल बहुत अच्छा होता है। परिवार के साथ घूमने के लिए यह जगह परफेक्ट है। यहां से सबसे नजदीकी मेट्रो स्टेशन जेएलएन स्टेडियम है।
जनकपुरी में लगने वाला यह मेला कार्निवल जैसा माहौल बनाता है। रंग-बिरंगे परफॉर्मेंस, ग्रैंड फायरवर्क्स और रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन बेहद आकर्षक होता है। यहां से सबसे नजदीकी मेट्रो स्टेशन तिलक नगर है।
दशहरा पर लगने वाला यह दक्षिण-पश्चिम दिल्ली का फैमिली फ्रेंडली मेला है। यहां शांतिपूर्ण तरीके से आप पारंपरिक नृत्य, संगीत और रावण दहन का मजा ले सकते हैं। यहां से निकटतम मेट्रो स्टेशन द्वारका सेक्टर 10 है।
एनसीआर के गुरुग्राम में विजयादशमी पर लगने वाला यह मेला सांस्कृतिक कार्यक्रम और फूड-फोकस्ड होता है। यहां आकर आपको रामलीला, गेम्स और स्ट्रीट फूड का कॉम्बो, एक साथ देखने को मिलेगा। फैमिली आउटिंग के लिए यह जगह बेहद आइडियल है।
नोएडा के नजदीक होने वाला यह मेला बड़े पैमाने पर रामलीला और रावण दहन के लिए जाना जाता है। इस मेले में आपको म्यूजिक, डांस और फूड स्टॉल्स, सब एक साथ देखने को मिलेंगे। यहां पहुंचने के लिए निकटतम मेट्रो स्टेशन नोएडा सिटी सेंटर है।