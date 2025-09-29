Dussehra 2025: दशहरा मेला के लिए फेमस है दिल्ली-एनसीआर की ये 7 जगहें, रावण दहन देखने दूर-दूर से आते हैं लोग

दशहरा मेला के लिए फेमस दिल्ली-एनसीआर की 7 जगह

अगर इस बार दशहरा की छुट्टी आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ मनाना चाहते हैं लेकिन दिल्ली-एनसीआर में कहां रावण दहन देखने जाए, इस सवाल से परेशान हैं तो आप इन 7 जगह घूमने का प्लान बना सकते हैं। दशहरा मेला के लिए फेमस इन 7 जगह आपके मनोरंजन के साथ आपके स्वाद का भी खास ख्याल रखा जाता है। यहां आपको रावण दहन के साथ खाने-पीने के लिए फास्ट फूड से लेकर मिठाइयां और चाट-कुल्फी तक का स्वाद लेने को मिलेगा।