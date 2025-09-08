बारिश की वजह से छत और दीवारों पर लग गई है काई, समस्या दूर करेंगे ये उपाय

कुछ समय से लगातार चल रही बारिश ने ना सिर्फ जन जीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है बल्कि घर की दीवारों और छतों का भी नमी की वजह से काई लगने से बुरा हाल हो गया है। घर की दीवारें पर लगी ये काई और फफूंदी ना सिर्फ देखने में गंदी लगती है बल्कि घर की मजबूती पर भी असर डालती है। अगर आपके घर की दीवारें भी काई लगने से खराब हो रही हैं तो टेंशन छोड़कर ये 7 टिप्स फॉलो करें। Pic Credit : AI generated
सिरका काई को मारकर दोबारा उगने से रोकता है। सिरके का उपयोग पेंट की हुई दीवारों पर सावधानी से करें, क्योंकि यह पेंट को हल्का कर सकता है। इस उपाय को करने के लिए एक स्प्रे बोतल में बराबर मात्रा में सफेद सिरका और पानी मिलाकर काई वाली जगह पर छिड़ककर 20 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद, एक हार्ड ब्रश से रगड़कर साफ करें। Pic Credit : Shutterstock
ब्लीच काई को तेजी से मारकर दीवारों को साफ करता है। ब्लीच का उपयोग करते समय दस्ताने और मास्क पहनें। इस उपाय को करने के लिए 1 भाग ब्लीच को 10 भाग पानी के साथ मिलाकर काई पर स्प्रे करके 15 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद ब्रश या प्रेशर वॉशर से काई को हटाकर साफ करें। Pic Credit : Shutterstock
प्रेशर वॉशर का उपयोग करके छत और दीवारों पर जमी काई को तेज पानी की धार से हटाएं। Pic Credit : Shutterstock
बेकिंग सोडा प्राकृतिक और गैर-विषैला होता है, जो काई को हटाने के साथ-साथ सतह को साफ रखता है। इस उपाय को करने के लिए 1 कप बेकिंग सोडा को 2 लीटर पानी में मिलाकर काई पर छिड़कें। कुछ घंटों तक छोड़ने के बाद ब्रश से साफ करें। Pic Credit : Shutterstock
नमक काई को मार देता है। इस उपाय को करने के लिए 1 कप नमक को 2 लीटर गर्म पानी में घोलकर काई पर डालें। 24 घंटे तक छोड़कर ब्रश से रगड़कर साफ करें। Pic Credit : Shutterstock
काई नमी में पनपती है, इसलिए छत और दीवारों को सूखा रखें। पेड़ों की शाखाओं को काटें जो छाया बनाते हैं और पानी के रिसाव को ठीक करें। Pic Credit : Shutterstock