बारिश की वजह से छत और दीवारों पर लग गई है काई, समस्या दूर करेंगे ये उपाय

घर की दीवारों से काई साफ करने के टिप्स

कुछ समय से लगातार चल रही बारिश ने ना सिर्फ जन जीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है बल्कि घर की दीवारों और छतों का भी नमी की वजह से काई लगने से बुरा हाल हो गया है। घर की दीवारें पर लगी ये काई और फफूंदी ना सिर्फ देखने में गंदी लगती है बल्कि घर की मजबूती पर भी असर डालती है। अगर आपके घर की दीवारें भी काई लगने से खराब हो रही हैं तो टेंशन छोड़कर ये 7 टिप्स फॉलो करें।