Due to rain moss has formed on the roof and walls try these remedies to remove moss बारिश की वजह से छत और दीवारों पर लग गई है काई, समस्या दूर करेंगे ये उपाय
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइलबारिश की वजह से छत और दीवारों पर लग गई है काई, समस्या दूर करेंगे ये उपाय

बारिश की वजह से छत और दीवारों पर लग गई है काई, समस्या दूर करेंगे ये उपाय

घर की दीवारें पर लगी काई और फफूंदी ना सिर्फ देखने में गंदी लगती है बल्कि घर की मजबूती पर भी असर डालती है। अगर आपके घर की दीवारें भी काई लगने से खराब हो रही हैं तो टेंशन छोड़कर ये 7 टिप्स फॉलो करें।

Manju MamgainMon, 8 Sep 2025 07:17 PM
1/7

घर की दीवारों से काई साफ करने के टिप्स

कुछ समय से लगातार चल रही बारिश ने ना सिर्फ जन जीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है बल्कि घर की दीवारों और छतों का भी नमी की वजह से काई लगने से बुरा हाल हो गया है। घर की दीवारें पर लगी ये काई और फफूंदी ना सिर्फ देखने में गंदी लगती है बल्कि घर की मजबूती पर भी असर डालती है। अगर आपके घर की दीवारें भी काई लगने से खराब हो रही हैं तो टेंशन छोड़कर ये 7 टिप्स फॉलो करें। Pic Credit : AI generated

2/7

सिरका

सिरका काई को मारकर दोबारा उगने से रोकता है। सिरके का उपयोग पेंट की हुई दीवारों पर सावधानी से करें, क्योंकि यह पेंट को हल्का कर सकता है। इस उपाय को करने के लिए एक स्प्रे बोतल में बराबर मात्रा में सफेद सिरका और पानी मिलाकर काई वाली जगह पर छिड़ककर 20 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद, एक हार्ड ब्रश से रगड़कर साफ करें। Pic Credit : Shutterstock

3/7

ब्लीच

ब्लीच काई को तेजी से मारकर दीवारों को साफ करता है। ब्लीच का उपयोग करते समय दस्ताने और मास्क पहनें। इस उपाय को करने के लिए 1 भाग ब्लीच को 10 भाग पानी के साथ मिलाकर काई पर स्प्रे करके 15 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद ब्रश या प्रेशर वॉशर से काई को हटाकर साफ करें। Pic Credit : Shutterstock

4/7

प्रेशर वॉशर का इस्तेमाल

प्रेशर वॉशर का उपयोग करके छत और दीवारों पर जमी काई को तेज पानी की धार से हटाएं। Pic Credit : Shutterstock

5/7

बेकिंग सोडा

बेकिंग सोडा प्राकृतिक और गैर-विषैला होता है, जो काई को हटाने के साथ-साथ सतह को साफ रखता है। इस उपाय को करने के लिए 1 कप बेकिंग सोडा को 2 लीटर पानी में मिलाकर काई पर छिड़कें। कुछ घंटों तक छोड़ने के बाद ब्रश से साफ करें। Pic Credit : Shutterstock

6/7

नमक और पानी का मिश्रण

नमक काई को मार देता है। इस उपाय को करने के लिए 1 कप नमक को 2 लीटर गर्म पानी में घोलकर काई पर डालें। 24 घंटे तक छोड़कर ब्रश से रगड़कर साफ करें। Pic Credit : Shutterstock

7/7

छत और दीवारों को साफ करें

काई नमी में पनपती है, इसलिए छत और दीवारों को सूखा रखें। पेड़ों की शाखाओं को काटें जो छाया बनाते हैं और पानी के रिसाव को ठीक करें। Pic Credit : Shutterstock