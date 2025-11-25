Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइलविदेश घूमने का सपना नहीं हो पा रहा पूरा, 50 हजार में कम में घूम सकते हैं ये 6 खूबसूरत देश

विदेश घूमने का सपना नहीं हो पा रहा पूरा, 50 हजार में कम में घूम सकते हैं ये 6 खूबसूरत देश

International Trips Under 50 Thousand Rupees : सही प्लानिंग, सस्ते फ्लाइट विकल्प और बजट-फ्रेंडली स्टे को ध्यान में रखने की। आइए जानते हैं किन 6 खूबसूरत देशों में आपको बजट में रहकर सन-किस्ड बीच से लेकर रंगीन शहरों के कल्चर, फूड और नेचर को देखने का मौका मिलेगा।

Manju MamgainTue, 25 Nov 2025 12:01 AM
1/7

इन 6 देशों में अंतरराष्ट्रीय यात्रा का खर्च 50 हजार से भी कम

अगर आप भारत में रहते हैं और बजट टाइट होने की वजह से हमेशा विदेश जाने का अपना सपना मन में ही दबाकर बैठ जाते हैं। तो टेंशन छोड़कर नए साल का जश्न इन 6 देशों में मनाने की तैयारी कर लें। जी हां, इन 6 देशों में यात्रा करने के लिए अंतरराष्ट्रीय यात्रा का खर्च 50 हजार से भी कम है। बस जरूरत है आपको सही प्लानिंग, सस्ते फ्लाइट विकल्प और बजट-फ्रेंडली स्टे को ध्यान में रखने की। आइए जानते हैं किन 6 खूबसूरत देशों में आपको बजट में रहकर सन-किस्ड बीच से लेकर रंगीन शहरों के कल्चर, फूड और नेचर को देखने का मौका मिलेगा।

2/7

नेपाल

नेपाल में आपको हिमालय की खूबसूरती के साथ काठमांडू की प्राचीन मंदिरों वाली गलियां, बौद्ध मठ, एडवेंचर स्पोर्ट्स और सबसे अलग भारतीय संस्कृति जैसा फील आएगा। नेपाल की खासियत है कि आप यहां बस, ट्रेन और सस्ती फ्लाइटों से आसानी से पहुंच सकते हैं। जिसका खर्च 50 हजार से भी कम आता है।

3/7

भूटान

भूटान की 'हैप्पीनेस किंगडम' (Happiness Kingdom) की छवि शांतिपूर्ण मठ, रोमांचक हाइकिंग, ऐतिहासिक हेरिटेज ब्रिज और प्राकृतिक सैर-सपाटे के कारण पर्यटकों को आकर्षित करती है। ये सभी अनुभव भूटान को एक खास पर्यटन स्थल बनाते हैं, जहां यात्री प्रकृति की सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत का आनंद ले सकते हैं।

4/7

वियतनाम

वियतनाम की करंसी भारतीय रुपये से कमजोर होने की वजह से आपको यहां खाना, घूमना और रहना काफी सस्ता पड़ता है। आप के हनोई की पुरानी गलियां, हो ची मिन्ह सिटी की फास्ट लाइफ और हा लॉन्ग बे का बोट क्रूज, इस देश को बेहद खास बनाते हैं।

5/7

इंडोनेशिया

भारतीयों को इंडोनेशिया घूमना भी बेहद सस्ता पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय रुपये की तुलना में इंडोनेशियाई रुपिया कमजोर है। यहां काफी कम दाम में काफी कुछ देखा जा सकता है। बता दें, इंडोनेशिया में भोजन, आवास और परिवहन जैसे दैनिक खर्च भी बहुत कम हैं, खासकर अगर आप स्थानीय भोजन का आनंद लें, सस्ते आवास चुनें और स्कूटर जैसे किफायती परिवहन का उपयोग करें।

6/7

मलेशिया

मलेशिया के क्वालालंपुर की ऊंची-ऊंची इमारतें, पेट्रोनास टॉवर्स, जेंटिंग हाइलैंड्स, और लंगकावी के शानदार बीच के साथ यहां की फ्लाइटें अक्सर सस्ती मिल जाती हैं, और रहने-खाने का खर्च भी काफी कम है।

7/7

श्रीलंका

भारतीयों के लिए श्रीलंका घूमना इसलिए सस्ता पड़ता है क्योंकि हवाई जहाज से कम दूरी होने के साथ-साथ वहां जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा, होटल और अन्य खर्चों की लागत भारत के कई शहरों की तुलना में कम है, और वहां सस्ता सार्वजनिक परिवहन (बसें, ट्रेनें) उपलब्ध है।

Health Tips