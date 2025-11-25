विदेश घूमने का सपना नहीं हो पा रहा पूरा, 50 हजार में कम में घूम सकते हैं ये 6 खूबसूरत देश

इन 6 देशों में अंतरराष्ट्रीय यात्रा का खर्च 50 हजार से भी कम

अगर आप भारत में रहते हैं और बजट टाइट होने की वजह से हमेशा विदेश जाने का अपना सपना मन में ही दबाकर बैठ जाते हैं। तो टेंशन छोड़कर नए साल का जश्न इन 6 देशों में मनाने की तैयारी कर लें। जी हां, इन 6 देशों में यात्रा करने के लिए अंतरराष्ट्रीय यात्रा का खर्च 50 हजार से भी कम है। बस जरूरत है आपको सही प्लानिंग, सस्ते फ्लाइट विकल्प और बजट-फ्रेंडली स्टे को ध्यान में रखने की। आइए जानते हैं किन 6 खूबसूरत देशों में आपको बजट में रहकर सन-किस्ड बीच से लेकर रंगीन शहरों के कल्चर, फूड और नेचर को देखने का मौका मिलेगा।