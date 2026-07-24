आपकी रसोई में तो नहीं हैं ये 5 चीजें? डॉक्टर ने बताया इनका नुकसान

डॉक्टर पंक्ति शाह के अनुसार ये 5 चीजें रसोई में नहीं होनी चाहिए

सेहतमंद रसोई सिर्फ महंगे सामान से नहीं बनती! हम अक्सर सोचते हैं कि महंगे बर्तन और नए उपकरण ही रसोई को बेहतर बनाते हैं। लेकिन डॉक्टर पंक्ति शाह (M.D. Physician & Diabetologist, Vadodara) के अनुसार, असली बात यह है कि रसोई में ऐसी चीजें कम हों, जिनसे लंबे समय तक शरीर का बेवजह केमिकल्स से संपर्क होता रहे। यह नुकसान एक दिन में नहीं होता, लेकिन सालों तक छोटी-छोटी लापरवाहियां सेहत पर असर डाल सकती हैं। इसलिए रसोई की कुछ आदतों को समय रहते बदलना जरूरी है।