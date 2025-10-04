क्या करवाचौथ व्रत रखने से पति की उम्र सच में लंबी होती है? प्रेमानंद महाराज का जवाब हैरान कर देगा!

करवाचौथ व्रत की महिमा

सालभर में आने वाला करवाचौथ का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से उन्हें अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। उनके पति की आयु में भी वृद्धि होती है। इसी के चलते सुहागिन महिलाएं इस दिन पूरे विधि-विधान के साथ निर्जला व्रत रखती हैं और पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। (All Images Credit: Pinterest)