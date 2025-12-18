डॉक्टर्स फिट और एक्टिव रहने के लिए सुबह से रात तक करते हैं ये काम, आप भी फॉलो कर सकते हैं ये रूटीन

डॉक्टर्स हर मरीज को फिट रहने के लिए अच्छा खाना, अच्छी नींद, एक्सरसाइज और खूब सारा पानी पीने की सलाह देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है खुद डॉक्टर्स क्या रूटीन फॉलो करते हैं। डॉक्टर की लाइफ साधारण लोगों से ज्यादा बिजी रहती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इसके बीच में भी डॉक्टर्स कैसे फिट और तंदरुस्त रह लेते हैं। डॉक्टर कभी बीमार नहीं होते और हमेशा एक्टिव दिखते हैं। अगर वही बीमार पड़ने लगे तो मरीजों को कौन देखेगा। लेकिन हर डॉक्टर फिट रहने के लिए एक नियमित रूटीन फॉलो करते हैं, जिनके बारे में वह लोग कभी बात नहीं करते हैं। चलिए हम आपको उनके रूटीन के बारे में बताते हैं।
डॉक्टर जब सुबह सोकर उठते हैं, तो मोबाइल बिल्कुल नहीं देखते हैं। मोबाइल की ब्लू लाइट दिमाग-आंखों पर प्रेशर डाल देती है और ऐसे में कॉर्टिसोल बढ़ जाता है। इसलिए वह लोग मोबाइल से दूर रहते हैं और उठने के बाद 1 मिनट गहरी सांस लेते और छोड़ते हैं।
इसके बाद डॉक्टर्स गुनगुना पानी पीते हैं। गुनगुना पानी पीने से शरीर के टॉक्सिन्स बाहर आ जाते हैं और पाचन बेहतर होता है। इससे आपका शरीर हाइड्रेटेड होगा। रात की लंबी नींद के बाद शरीर को पानी की जरूरत होती है।
ज्यादातर डॉक्टर सुबह रनिंग या वॉक करने के लिए भी जाते हैं। इससे शरीर पूरा दिन फ्रेश, एक्टिव रहता है और बाहर की खुली हवा में शरीर खुश रहता है। दिल्ली में रह रहे हैं, तो बाहर टहलने बिल्कुल न जाएं। घर पर ही 10 मिनट वॉक करें।
इसके बाद नंबर आता है फ्रेश होने का, दांतों को साफ करने का और नहाने का। जी हां, शरीर को हाइजीन में रखना हमारी जिम्मेदारी है। ऐसे में सुबह नहाने से आपको पसीने की बदबू या खराब बैक्टीरिया से इंफेक्शन का खतरा नहीं होगा।
इसके बाद डॉक्टर्स आधे घंटे का समय निकालकर योगा या फिर एक्सरसाइज करते हैं। कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं, जिन्हें आप घर पर कर सकते हैं। इससे शरीर एक्टिव रहेगा। आप मेडिटेशन, कार्डियो, पुश अप्स, पुल अप्स, लिफ्टिंग, स्क्वॉट कर सकते हैं।
फिर डॉक्टर्स हेल्दी नाश्ता जैसे प्रोटीन युक्त चीजें अंडा, ओट्स, चीला खाते हैं और जूस पीते हैं। वह लोग सीधा कैफीन युक्त चाय या कॉफी पीना पसंद नहीं करते हैं। चाय-कॉफी 11 बजे के बाज ही वह लोग पीते हैं।
आपने ज्यादातर डॉक्टर्स के पास पानी की बोतल रखी हुई देखी होगी। सभी लोग दिनभर में अच्छी मात्रा में पानी भी पीते हैं। ज्यादा पानी पीने से शरीर स्वस्थ, त्वचा खिली-खिली और बॉडी हाइड्रेट रहती है।
दोपहर के 1-2 बजे के बीच ज्यादातर डॉक्टर लंच कर लेते हैं। इससे पाचन बेहतर होता है और इससे वजन भी नहीं बढ़ता। लंच में सादा खाना या फिर आप नॉन-वेज खा सकते हैं। सलाद-फलों को भी शामिल करें।
डॉक्टर्स रात का खाना 8 बजे तक खाने की कोशिश करते हैं। ज्यादा लेट हुआ तो 9 बजे तक खाना खा लेते हैं। इसके बाद 20 मिनट की वॉक करते हैं और फिर सोने के लिए 10-11 बजे तक लेट जाते हैं। सोने से पहले डॉक्टर्स स्क्रीन देखना बिल्कुल बंद कर देते हैं।
दिनभर की थकान मिटाने और दिमाग को हेल्दी-हैप्पी रखने के लिए डॉक्टर्स 8 घंटे की नींद लेना जरूरी समझते हैं। टाइम से सोने पर वह सुबह समय से उठ भी जाते हैं। नींद पूरी होगी, तो शरीर भी हेल्दी रहेगा और बीमारियां दूर रहेंगी।