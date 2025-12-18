डॉक्टर्स फिट और एक्टिव रहने के लिए सुबह से रात तक करते हैं ये काम, आप भी फॉलो कर सकते हैं ये रूटीन

डॉक्टर्स का फिटनेस रूटीन

डॉक्टर्स हर मरीज को फिट रहने के लिए अच्छा खाना, अच्छी नींद, एक्सरसाइज और खूब सारा पानी पीने की सलाह देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है खुद डॉक्टर्स क्या रूटीन फॉलो करते हैं। डॉक्टर की लाइफ साधारण लोगों से ज्यादा बिजी रहती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इसके बीच में भी डॉक्टर्स कैसे फिट और तंदरुस्त रह लेते हैं। डॉक्टर कभी बीमार नहीं होते और हमेशा एक्टिव दिखते हैं। अगर वही बीमार पड़ने लगे तो मरीजों को कौन देखेगा। लेकिन हर डॉक्टर फिट रहने के लिए एक नियमित रूटीन फॉलो करते हैं, जिनके बारे में वह लोग कभी बात नहीं करते हैं। चलिए हम आपको उनके रूटीन के बारे में बताते हैं।