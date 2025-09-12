क्या आप जानते हैं मंदिरों में ईश्वर को फूल क्यों चढ़ाए जाते हैं? आपके जीवन से जुड़ा है गहरा रहस्य

मंदिर में ईश्वर को फूल क्यों चढ़ाए जाते हैं

तीज-त्योहार हो या कोई व्रत-पूजा पाठ, सनातन धर्म में ईश्वर के आगे फूल चढ़ाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। लेकिन क्या आप इसके पीछे के छिपे कारण को जानते हैं ? आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? बता दें, मंदिर में भगवान को फूल चढ़ाने के पीछे सिर्फ आध्यात्मिक कारण ही नहीं बल्कि कई सांस्कृतिक और वैज्ञानिक कारण भी छिपे हुए हैं। ये केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि इसके गहरे अर्थ और लाभ भी हैं। Pic Credit ; Pinterest