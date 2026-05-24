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बचपन से सुनते आ रहे हैं दादी मां के ये 6 अचूक नुस्खे, क्या पता है इनके पीछे छिपी साइंस?

दादी मां के नुस्खे कई समस्याओं से राहत दिलाने में मददगार होते हैं। पहले के समय में किसी भी बीमारी का इलाज करने के लिए दादी नानी के नुस्खे कारगर होते थे, ऐसे ही 6 नुस्खों के पीछे छीपी साइंस के बारे में बता रहे हैं। जानिए-

Avantika JainMay 23, 2026 11:59 pm IST
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दादी के नुस्खे

दादी नानी के नुस्खे सालों से अपनाए जा रहे हैं। उनके कुछ नुस्खे ऐसे हैं जो कई समस्याओं से निपटने में मदद करते हैं। यहां हम 6 ऐसे नुस्खों के बारे में बता रहे हैं जो कई समस्याओं से निपटने में मदद करते हैं और इनके पीछे की साइंस भी बता रहे हैं।

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सोने से पहले पैर धोना

दादी नानी रात में सोने से पहले पैर धोने की सलाह देती हैं। दरअसल आपके पैरों में तंत्रिका सिरों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। पैरों को ठंडे या कमरे के तापमान वाले पानी से धोने से तापमान कम होता है, जो नींद का संकेत देता है। इससे मेलाटोनिन का स्राव होता है, कोर्टिसोल कम होता है और तंत्रिका तंत्र पैरासिम्पेथेटिक अवस्था की ओर अग्रसर होता है।

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पानी के लिए मिट्टी का घड़ा

मिट्टी के बर्तन में पानी रखने से वह नैचुरल तरीके से ठंडा हो जाता है। साथ ही, मिट्टी अल्कालाइन होती है और जब पानी उसमें रखा रहता है, तो बर्तन धीरे-धीरे पानी का पीएच बढ़ा देता है, जिससे एसिडिटी प्राकृतिक रूप से बेअसर हो जाती है।

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ताजे घावों पर हल्दी

हल्दी में मौजूद करक्यूमिन किसी भी दवा इसकी बराबरी नहीं कर पाई है। यह सूजन के मुख्य कारक को रोकता है। यह जीवाणु कोशिका झिल्लियों को बाधित करता है और उनकी संरचना को फिजिकल रूप से नष्ट कर देता है। यह कोलेजन उत्पादन को बढ़ाता है और घाव को जल्दी भरने के लिए नई रक्त वाहिकाओं के विकास में मदद करता है। दादी ताजे घावों पर तुरंत हल्दी का लेप लगाने की सलाह देती हैं।

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घुस्से में ना खाना

पाचन क्रिया पैरासिम्पेथेटिक तंत्रिका तंत्र द्वारा संचालित होती है, आराम करें और पाचन क्रिया को सुचारू रूप से चलाएं। जब आप शांत होते हैं, तो आपकी वेगस तंत्रिका पेट के अम्ल, एंजाइम और आंत की को तैयार होने का संकेत देती है। जब आप गुस्से, स्ट्रेस या चिंतित होते हैं, तो आपका सिम्पेथेटिक तंत्रिका तंत्र एक्टिव हो जाता है।

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खाने के साथ थोड़ा अचार

फर्मेंटेड खाने में भरपूर मात्रा में जीवित लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जिनकी आपके पेट को जरूरत होती है। लेकिन इन्हें खाने के साथ परोसना कोई संयोग नहीं है। खाना पेट की एसिडिटी को संतुलित करता है, जिससे बैक्टीरिया को जीवित अवस्था में आपकी आंतों तक पहुंचने का समय मिल जाता है।

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बिना सब्जी के दाल-चावल एक साथ खाना

दालों में लाइसिन की मात्रा ज्यादा होती है, जबकि मेथियोनीन की मात्रा कम होती है। चावल इसके विपरीत है। अलग-अलग खाने पर, दोनों अपूर्ण प्रोटीन होते हैं। साथ में खाने पर, ये एक संपूर्ण अमीनो एसिड संरचना बनाते हैं।

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