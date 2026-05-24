बचपन से सुनते आ रहे हैं दादी मां के ये 6 अचूक नुस्खे, क्या पता है इनके पीछे छिपी साइंस?

ताजे घावों पर हल्दी

हल्दी में मौजूद करक्यूमिन किसी भी दवा इसकी बराबरी नहीं कर पाई है। यह सूजन के मुख्य कारक को रोकता है। यह जीवाणु कोशिका झिल्लियों को बाधित करता है और उनकी संरचना को फिजिकल रूप से नष्ट कर देता है। यह कोलेजन उत्पादन को बढ़ाता है और घाव को जल्दी भरने के लिए नई रक्त वाहिकाओं के विकास में मदद करता है। दादी ताजे घावों पर तुरंत हल्दी का लेप लगाने की सलाह देती हैं।