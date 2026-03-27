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घर में रोजाना यूज होने वाली इन 7+ चीजों का क्या आपको पता है इंग्लिश नाम?

घर में रोजाना कुछ चीजों का इस्तेमाल होता है, लेकिन अक्सर जब उन्हीं चीजों के इंग्लिश नाम पूछे जाते हैं तो लोगों को पता ही नहीं होते। ऐसे में यहां जानिए रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजों के इंग्लिश नाम।

Avantika JainMar 27, 2026 11:45 pm IST
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घर में इस्तेमाल होने वाली चीजों के इंग्लिश नाम

रोजाना की लाइफ में घर में कुछ ऐसी चीजों का इस्तेमाल होता है जिनका इंग्लिश नाम शायद लोगों को पता ही नहीं होता। यहां 8 ऐसी चीजों के इंग्लिश नाम बता रहे हैं जो आपको जरूर जानने चाहिए।

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सूजी

रोजाना इस्तेमाल होने वाली सूजी का इंग्लिश को इंग्लिश में सेमोलिना कहते हैं।

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झूमर

घर की सुंदरता बढ़ाने वाले झूमर को अंग्रेजी में शैंडेलियर कहते हैं।

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गोल गप्पे

गोल गप्पे को कई नामों से पुकारा जाता है, लेकिन अंग्रेजी में इसे वाटर बॉल्स कहते हैं।

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झाड़ू

घर की सफाई करने के लिए झाड़ू का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसे अंग्रेदी में ब्रूम कहते हैं।

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सीढ़ी

सीढ़ी को अंग्रेजी में लैडर कहते हैं।

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गद्दा

गद्दा हर घर में है, इसे अंग्रेजी में मैट्रेस कहते हैं।

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पर्दा

खिड़की-दरवाजे पर लगे पर्दे को इंग्लिश में कर्टेन कहते हैं।

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बेल

पौधे की बेल को अंग्रेजी में क्लाइंबर्स कहते हैं।

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