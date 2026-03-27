घर में रोजाना यूज होने वाली इन 7+ चीजों का क्या आपको पता है इंग्लिश नाम?

घर में इस्तेमाल होने वाली चीजों के इंग्लिश नाम

रोजाना की लाइफ में घर में कुछ ऐसी चीजों का इस्तेमाल होता है जिनका इंग्लिश नाम शायद लोगों को पता ही नहीं होता। यहां 8 ऐसी चीजों के इंग्लिश नाम बता रहे हैं जो आपको जरूर जानने चाहिए।