घर में रोजाना यूज होने वाली इन 7+ चीजों का क्या आपको पता है इंग्लिश नाम?

रोजाना की लाइफ में घर में कुछ ऐसी चीजों का इस्तेमाल होता है जिनका इंग्लिश नाम शायद लोगों को पता ही नहीं होता। यहां 8 ऐसी चीजों के इंग्लिश नाम बता रहे हैं जो आपको जरूर जानने चाहिए।
रोजाना इस्तेमाल होने वाली सूजी का इंग्लिश को इंग्लिश में सेमोलिना कहते हैं।
घर की सुंदरता बढ़ाने वाले झूमर को अंग्रेजी में शैंडेलियर कहते हैं।
गोल गप्पे को कई नामों से पुकारा जाता है, लेकिन अंग्रेजी में इसे वाटर बॉल्स कहते हैं।
घर की सफाई करने के लिए झाड़ू का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसे अंग्रेदी में ब्रूम कहते हैं।
सीढ़ी को अंग्रेजी में लैडर कहते हैं।
गद्दा हर घर में है, इसे अंग्रेजी में मैट्रेस कहते हैं।
खिड़की-दरवाजे पर लगे पर्दे को इंग्लिश में कर्टेन कहते हैं।
पौधे की बेल को अंग्रेजी में क्लाइंबर्स कहते हैं।