आपने यह कर लिया, तो सबसे बड़ा पुण्य होगा! जानें प्रेमानंद जी महाराज ने क्या बताया

प्रेमानंद जी महाराज के सत्संग में लोग कई तरह के सवाल ले कर आते हैं। खासतौर से पाप-पुण्य और मानव जीवन को कैसे सफल बनाया जाए, आए दिन महाराज जी से इसपर कोई ना कोई प्रश्न जरूर किया जाता है। हाल ही में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए महाराज जी ने बताया है कि सबसे पुण्य का काम क्या होता है। (All Images Credit: Pinterest)
प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि दान-दक्षिणा से भी ज्यादा पुण्य का काम है कि आप एक गलत राह पर चल रहे इंसान को सद्मार्ग की ओर ले जाएं। महाराज जी कहते हैं कि इससे बड़ा पुण्य हो ही नहीं सकता कि आपने किसी गिरे हुए इंसान को उठकर सही राह दिखा दी है।
महाराज जी कहते हैं कि इन संसार में ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो किसी का हाथ थमाकर उसे सही राह पर लाने की कोशिश करते हैं। यहां तो ऐसे लोग हैं जो किसी को ऊपर से नीचे खींचने का काम कर सकते हैं, उसे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते।
प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जीवन में हो सके तो किसी एक इंसान का हाथ पकड़कर ही उसे सही मार्ग पर चला दें। आपका जीवन सफल हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि कोई इंसान गलत रास्ते पर है, तो कम से कम उसे अच्छाई की ओर मोड़ने का प्रयास जरूर करें।
प्रेमानंद जी कहते हैं कि हमारे समाज को यह समझना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति गलत छोड़कर सही राह की ओर कदम बढ़ा रहा है, तो उसका उसाह बढ़ाएं। आज उसने एक कदम बढ़ाया है आप उसे आगे बढ़ने के लिए और मोटिवेट करें, ना कि उसे निरुत्साहित करें।
प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जो लोग गलत आचरण वाले हैं, उनके लिए संतो के सानिध्य की जरूरत सबसे ज्यादा है। जिस तरह अस्पताल मरीजों के लिए है, उसी तरह संतो की वाणी भी ऐसे लोगों को सही राह पर ला सकती है।
महाराज जी कहते हैं कि दुनियाभर के दान पुण्य से बड़ा काम है कि अपने किसी गलत राह पर चलने वाले को सही राह पर ला दिया। इसलिए कोशिश करें कि पहला कदम रखने में उनकी मदद करें और आगे के लिए भी उनका उत्साह बढ़ाएं।