कोरियन स्किन के चक्कर में ना लगाएं चेहरे पर चावल का आटा,ये हैं 5 साइड इफेक्ट्स

चेहरे पर चावल का आटा लगाने के नुकसान

आजकल सोशल मीडिया पर कोरियन स्किन के लिए लोगों का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग बिना सोचे-समझे कोरियन स्किन की चाहत में सोशल मीडिया पर बताए जाने वाले चावल के आटे के घरेलू नुस्खों को धड़ल्ले से अपने चेहरे पर आजमा रहे हैं। यही वजह है कि आज चावल का आटा ब्यूटी रूटीन का एक फेमस हिस्सा बन चुका है। चावल का आटा भले ही त्वचा को ग्लोइंग बनाए रखने में , ऑयल कंट्रोल और डेड स्किन हटाने में मदद करता है। लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, खासकर तब जब इसे गलत तरीके से या अधिक मात्रा में इस्तेमाल किया जाए।