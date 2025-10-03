कोरियन स्किन के चक्कर में ना लगाएं चेहरे पर चावल का आटा,ये हैं 5 साइड इफेक्ट्स

आजकल सोशल मीडिया पर कोरियन स्किन के लिए लोगों का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग बिना सोचे-समझे कोरियन स्किन की चाहत में सोशल मीडिया पर बताए जाने वाले चावल के आटे के घरेलू नुस्खों को धड़ल्ले से अपने चेहरे पर आजमा रहे हैं। यही वजह है कि आज चावल का आटा ब्यूटी रूटीन का एक फेमस हिस्सा बन चुका है। चावल का आटा भले ही त्वचा को ग्लोइंग बनाए रखने में , ऑयल कंट्रोल और डेड स्किन हटाने में मदद करता है। लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, खासकर तब जब इसे गलत तरीके से या अधिक मात्रा में इस्तेमाल किया जाए।
चावल का आटा त्वचा के प्राकृतिक तेल को सोख लेता है, जिससे त्वचा रूखी हो सकती है। अगर आपकी त्वचा पहले से ही ड्राई है, तो इसका ज्यादा इस्तेमाल त्वचा को और शुष्क कर सकता है, जिससे खुजली या जलन हो सकती है। ऐसे में चावल के आटे में शहद, दही या दूध जैसे मॉइस्चराइजिंग तत्व मिलाकर मास्क को 10-15 मिनट से ज्यादा न लगाएं।
कुछ लोगों की त्वचा संवेदनशील होती है, और चावल के आटे से बने मास्क से त्वचा में लालिमा, खुजली या जलन हो सकती है। ऐसे में त्वचा पर चावल का आटा लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें।
अगर चावल का आटा मोटा है या इसे ठीक से साफ नहीं किया जाता, तो यह त्वचा के रोमछिद्रों को बंद कर सकता है। इससे ब्लैकहेड्स या मुंहासे बढ़ सकते हैं, खासकर ऑयली स्किन वालों के लिए समस्या बढ़ सकती है। ऐसे में बारीक पिसा हुआ चावल का आटा इस्तेमाल करें और मास्क हटाने के बाद चेहरा अच्छे से धो लें।
चावल का आटा एक नेचुरल एक्सफोलिएंट है, लेकिन इसे बार-बार या जोर-जोर से चेहरे पर रगड़ने से त्वचा की ऊपरी परत को नुकसान पहुंच सकता है। इससे त्वचा पतली, लाल या संवेदनशील हो सकती है। हफ्ते में 1-2 बार से ज्यादा स्क्रब न करें और हल्के हाथों से मसाज करें।
अगर चावल का आटा पुराना, नम या दूषित है, तो इसमें बैक्टीरिया या फंगस हो सकते हैं। इसे चेहरे पर लगाने से त्वचा में इंफेक्शन हो सकता है। ऐसे में हमेशा ताजा और साफ चावल का आटा इस्तेमाल करें। स्टोर करते समय इसे सूखी जगह पर रखें।
चावल के आटे को हमेशा साफ पानी या गुलाबजल के साथ मिलाएं। अगर आपकी त्वचा बहुत संवेदनशील है, तो पहले त्वचा विशेषज्ञ से सलाह लें। मास्क लगाने के बाद मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। चावल के आटे को चेहरे पर ज्यादा देर तक न छोड़ें, 10-15 मिनट पर्याप्त हैं।