पानी में गिर गया मोबाइल या जूतों से आ रही बदबू, सिलिका जेल का छोटा सा पैकेट दूर करेगा 7 प्रॉब्लम

सिलिका जेल के पैकेट का यूज

नई बोतल, नए जूतों के डिब्बों में छोटी सा पैकेट रखा मिलता है। जिस पर 'डू नॉट ईट' लिखा होता है। इस पैकेट को ज्यादातर लोग जहरीला समझकर फेंक देते हैं। ये पैकेट सिलिका जेल के होते हैं जो बड़े ही काम की चीज होती है और आपके कई सामान को खराब होने से बचा सकती है। तो नेक्स्ट टाइम कभी आपको ये सिलिका जेल के पैकेट मिल जाएं तो इन्हें फेंकने की गलती ना करें बल्कि संभालकर इन जगहों पर रखें। ये पैकेट सामान को नमी से बचाने में मदद करेंगे।