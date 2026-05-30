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पानी में गिर गया मोबाइल या जूतों से आ रही बदबू, सिलिका जेल का छोटा सा पैकेट दूर करेगा 7 प्रॉब्लम

7 Save things from moisture: नई बोतल या जूते के पैकेट में मिलने वाले सिलिका जेल के पैकेट को यूजलेस समझकर फेंकने की गलती ना करें। ये छोटू सा पैकेट 7 तरह के सामान को पानी और मॉइश्चर से खराब होने से बचा सकता है।

AparajitaMay 30, 2026 11:30 am IST
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सिलिका जेल के पैकेट का यूज

नई बोतल, नए जूतों के डिब्बों में छोटी सा पैकेट रखा मिलता है। जिस पर 'डू नॉट ईट' लिखा होता है। इस पैकेट को ज्यादातर लोग जहरीला समझकर फेंक देते हैं। ये पैकेट सिलिका जेल के होते हैं जो बड़े ही काम की चीज होती है और आपके कई सामान को खराब होने से बचा सकती है। तो नेक्स्ट टाइम कभी आपको ये सिलिका जेल के पैकेट मिल जाएं तो इन्हें फेंकने की गलती ना करें बल्कि संभालकर इन जगहों पर रखें। ये पैकेट सामान को नमी से बचाने में मदद करेंगे।

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जूतों की बदबू&nbsp;

नए जूतों के साथ जो पैकेट रखा हुआ मिलता है। उसे फेंके नहीं रख लें। गर्मी और बारिश के टाइम पसीने की वजह से जब जूतों से बदबू आती है तो इसे पहनने के बाद जूतों में डालकर रख दें। इससे सारा माइश्चर सोख लेगा और बदबू के साथ ही बैक्टीरिया भी दूर होंगे।

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पानी में गिर गया फोन तो हेल्प करेगा ये पैकेट

सिलिका जेल का पैकेट मॉइश्चर अब्जॉर्ब करने के लिए होता है। अगर किसी का फोन पानी में गिर गया है तो उसे अच्छी तरह से पोंछने और साफ करने के बाद किसी जिपलॉक प्लास्टिक बैग में सिलिका जेल के पैकेट के साथ दो से तीन दिन के लिए रख दें। ये छोटा सा पैकेट मोबाइल के अंदर का मॉइश्चर सोख लेगा।

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कॉफी की शीशी में रखें

शीशी में रखी कॉफी हवा और नमी से खराब हो जाती है। इस समस्या को सिलिका जेल के पैकेट से दूर किया जा सकता है। इस पैकेट को कॉफी की शीशी में डाल कर रख दें। कॉफी में कभी भी हवा और नमी से खराब होने की नौबत नहीं आएगी।

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सिल्वर ज्वैलरी के पैकेट में रखें

आपकी चांदी की पायल, बिछिया, कड़े और बाकी चीजें काली हो जाती है तो ये सिलिका जेल के पैकेट को चांदी के सामान के साथ डालकर रखें। आपकी चांदी कभी काली नहीं पड़ेगी। ये चांदी में जमने वाली नमी को सोखने में मदद करता है।

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जंग लगने से बचाएगा

काफी सारे आइटम जो लोहे से बने होते हैं, जैसे रेजर या फिर कोई टूल, तो इन चीजों के पैकेट में सिलिका जेल के छोटू से एक पैकेट को डाल दें। इससे लोहे के सामान में हवा में मौजूद नमी से लगने वाला जंग नहीं लगेगा।

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बैग्स में रखें

हैंडबैग्स, जिम बैग्स या ट्रैवल बैग्स के साथ भी आपको ये छोटे सिलिका जेल के पैकेट मिल जाएंगे। इन्हें हमेशा बैग में रखें। इससे आपके बैग में कभी भी नमी और बैक्टीरिया की वजह से बदबू नहीं आएगी।

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खाने-पीने के पैकेट में

सिलिका जेल के पैकेट खतरनाक होते हैं लेकिन सावधानी से यूज किया जाए तो बड़े काम के हैं। ड्राई फ्रूट्स, गुड़, दाल जैसी सूखी चीजों में डालकर रख दें। ये नमी को सोखेंगे और इन चीजों को खराब होने से बचाएंगे। लेकिन ध्यान रहे कि पैकेट कहीं से फटे या खुले ना हो। बंद पैकेट खाने-पीने के सामान को सुरक्षित रखेंगे।

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