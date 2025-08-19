do not offer 7 things to lord Ganpati on ganesh chaturthi puja bhog even by mistake he might get angry गणेश चतुर्थी पर भूलकर भी बप्पा को ना चढ़ाएं ये 7 चीजें, हो सकते हैं नाराज
Manju MamgainTue, 19 Aug 2025 02:17 PM
गणेश चतुर्थी पर गणपति को नहीं लगाना चाहिए इन 7 चीजों का भोग

भगवान श्री गणेश के जन्मोत्सव को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। देशभर में इस साल यह पावन पर्व 26 अगस्त 2025 को बेहद धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता, बुद्धि और समृद्धि के देवता के रूप में पूजा जाता है। इस दिन गणपति के भक्त बप्पा को उनके प्रिय मोदक, लड्डू का भोग लगाकर प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इस दिन 7 ऐसी चीजें हैं, जिनका भोग गणपति के लिए वर्जित माना गया है। भूलकर इन 7 चीजों का भोग गणपति को नहीं लगाना चाहिए।

टूटे हुए अक्षत

गणेश चतुर्थी में ही नहीं बल्कि हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी भी पूजा में टूटे हुए चावलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गणेश जी की पूजा में भी हमेशा साबुत अक्षत का ही प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि पूजा के लिए टूटे हुए चावल का उपयोग अशुभ माना जाता है और इसे गणेश जी को चढ़ाने से बचना चाहिए।

लहसुन प्याज

लहसुन और प्याज को तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा गया है, जो भगवान गणेश को अर्पित नहीं किया जाता। लहसुन प्याज ये दोनों ही चीजें आध्यात्मिक ऊर्जा को कम करती हैं, इसलिए गणेश चतुर्थी पर भी इन दोनों खाद्य पदार्थों का सेवन वर्जित माना गया है।

तुलसी के पत्ते

हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बेहद पवित्र स्थान दिया गया है। बावजूद इसके क्या आप जानते हैं गणेश जी पर तुलसी का पत्ता कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार एक बार तुलसी ने भगवान गणेश के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा था, जिसे गणेश जी ने खुद को ब्रह्मचारी बताते हुए अस्वीकार कर दिया था। इस अस्वीकृति से तुलसी क्रोधित हो गईं और उन्होंने गणेश जी को श्राप दिया कि उनके दो विवाह होंगे। जिस पर गणेश जी ने भी तुलसी को श्राप दिया कि उनका विवाह एक राक्षस से होगा, और उनकी पूजा में तुलसी का उपयोग नहीं किया जाएगा।

मांसाहारी भोजन

गणेश चतुर्थी के भोग में मांसाहारी भोजन का उपयोग नहीं किया जाता है। बता दें, गणेश चतुर्थी एक पवित्र त्योहार है जो भगवान गणेश के जन्मोत्सव की खुशी में मनाया जाता है। इस दौरान गणपति के भक्त उन्हें उनकी प्रिय चीजें जैसे मोदक, लड्डू का भोग लगाते हैं।

शराब और नशीले पदार्थ

गणेश पूजा में शराब, तंबाकू जैसे नशीले पदार्थों का सेवन करना वर्जित माना जाता है। यह सभी चीजें बुरी आदतों के प्रतीक हैं और किसी भी विशेष अनुष्ठान की पवित्रता को नष्ट करते हैं।

करेला

गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश को करेला का भोग नहीं चढ़ाया जाता है। बता दें, गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है और किसी के भी बर्थडे पर उसे कड़वी नहीं मीठी ही चीजें खिलाई जाती हैं। इस दिन गणपति को मोदक, लड्डू, फल, और मिठाईयां जैसे चीजें अर्पित की जाती हैं।

