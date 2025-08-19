गणेश चतुर्थी पर भूलकर भी बप्पा को ना चढ़ाएं ये 7 चीजें, हो सकते हैं नाराज

तुलसी के पत्ते

हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बेहद पवित्र स्थान दिया गया है। बावजूद इसके क्या आप जानते हैं गणेश जी पर तुलसी का पत्ता कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार एक बार तुलसी ने भगवान गणेश के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा था, जिसे गणेश जी ने खुद को ब्रह्मचारी बताते हुए अस्वीकार कर दिया था। इस अस्वीकृति से तुलसी क्रोधित हो गईं और उन्होंने गणेश जी को श्राप दिया कि उनके दो विवाह होंगे। जिस पर गणेश जी ने भी तुलसी को श्राप दिया कि उनका विवाह एक राक्षस से होगा, और उनकी पूजा में तुलसी का उपयोग नहीं किया जाएगा। Pic Credit : Shutterstock