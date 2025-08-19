गणेश चतुर्थी पर भूलकर भी बप्पा को ना चढ़ाएं ये 7 चीजें, हो सकते हैं नाराज

भगवान श्री गणेश के जन्मोत्सव को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। देशभर में इस साल यह पावन पर्व 26 अगस्त 2025 को बेहद धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता, बुद्धि और समृद्धि के देवता के रूप में पूजा जाता है। इस दिन गणपति के भक्त बप्पा को उनके प्रिय मोदक, लड्डू का भोग लगाकर प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इस दिन 7 ऐसी चीजें हैं, जिनका भोग गणपति के लिए वर्जित माना गया है। भूलकर इन 7 चीजों का भोग गणपति को नहीं लगाना चाहिए। Pic Credit : Shutterstock
गणेश चतुर्थी में ही नहीं बल्कि हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी भी पूजा में टूटे हुए चावलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गणेश जी की पूजा में भी हमेशा साबुत अक्षत का ही प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि पूजा के लिए टूटे हुए चावल का उपयोग अशुभ माना जाता है और इसे गणेश जी को चढ़ाने से बचना चाहिए।
लहसुन और प्याज को तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा गया है, जो भगवान गणेश को अर्पित नहीं किया जाता। लहसुन प्याज ये दोनों ही चीजें आध्यात्मिक ऊर्जा को कम करती हैं, इसलिए गणेश चतुर्थी पर भी इन दोनों खाद्य पदार्थों का सेवन वर्जित माना गया है।
हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बेहद पवित्र स्थान दिया गया है। बावजूद इसके क्या आप जानते हैं गणेश जी पर तुलसी का पत्ता कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार एक बार तुलसी ने भगवान गणेश के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा था, जिसे गणेश जी ने खुद को ब्रह्मचारी बताते हुए अस्वीकार कर दिया था। इस अस्वीकृति से तुलसी क्रोधित हो गईं और उन्होंने गणेश जी को श्राप दिया कि उनके दो विवाह होंगे। जिस पर गणेश जी ने भी तुलसी को श्राप दिया कि उनका विवाह एक राक्षस से होगा, और उनकी पूजा में तुलसी का उपयोग नहीं किया जाएगा।
गणेश चतुर्थी के भोग में मांसाहारी भोजन का उपयोग नहीं किया जाता है। बता दें, गणेश चतुर्थी एक पवित्र त्योहार है जो भगवान गणेश के जन्मोत्सव की खुशी में मनाया जाता है। इस दौरान गणपति के भक्त उन्हें उनकी प्रिय चीजें जैसे मोदक, लड्डू का भोग लगाते हैं।
गणेश पूजा में शराब, तंबाकू जैसे नशीले पदार्थों का सेवन करना वर्जित माना जाता है। यह सभी चीजें बुरी आदतों के प्रतीक हैं और किसी भी विशेष अनुष्ठान की पवित्रता को नष्ट करते हैं।
गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश को करेला का भोग नहीं चढ़ाया जाता है। बता दें, गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है और किसी के भी बर्थडे पर उसे कड़वी नहीं मीठी ही चीजें खिलाई जाती हैं। इस दिन गणपति को मोदक, लड्डू, फल, और मिठाईयां जैसे चीजें अर्पित की जाती हैं।