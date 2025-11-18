बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी से दिखते हैं ये 6 लक्षण, न्यूट्रिशनिस्ट से जान लें उपाय

शरीर में दिखने वाले 6 लक्षण और उपाय

शरीर में किसी बड़ी बीमारी से पहले कई छोटे-छोटे संकेत दिखते हैं। जो ज्यादातर न्यूट्रिशन की कमी की वजह से होते हैं। अगर इन छोटी समस्याओं और लक्षणों को पहचान कर उसका इलाज कर लिया जाए। तो बड़ी बीमारी होने के चांस कम हो जाते हैं। न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह ने ऐसे ही 6 लक्षणों, उनके कारण और खानपान के उपाय के बारे में बताया है। जिसकी मदद से आराम पाया जा सकता है।