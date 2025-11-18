Hindustan Hindi News
Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइलबॉडी में न्यूट्रिशन की कमी से दिखते हैं ये 6 लक्षण, न्यूट्रिशनिस्ट से जान लें उपाय

बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी से दिखते हैं ये 6 लक्षण, न्यूट्रिशनिस्ट से जान लें उपाय

Never ignore 6 body signs and symptoms: शरीर में दिखने वाले 6 समस्याओं को कभी भी इग्नोर करने की गलती ना करें। बल्कि न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह ने इन लक्षणों को दूर करने के लिए कुछ घरेलू उपाय बताए हैं, उन्हें जान लें।

AparajitaTue, 18 Nov 2025 05:26 PM
1/7

शरीर में दिखने वाले 6 लक्षण और उपाय

शरीर में किसी बड़ी बीमारी से पहले कई छोटे-छोटे संकेत दिखते हैं। जो ज्यादातर न्यूट्रिशन की कमी की वजह से होते हैं। अगर इन छोटी समस्याओं और लक्षणों को पहचान कर उसका इलाज कर लिया जाए। तो बड़ी बीमारी होने के चांस कम हो जाते हैं। न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह ने ऐसे ही 6 लक्षणों, उनके कारण और खानपान के उपाय के बारे में बताया है। जिसकी मदद से आराम पाया जा सकता है।

2/7

हाथ-पांव गर्म महसूस करना

अगर आपको हाथ की हथेली और तलवों में हमेशा गर्माहट फील होती है तो इसका कारण पित्त की अधिकता होती है। ये समस्या अक्सर डाइजेस्टिव सिस्टम में गड़बड़ी की वजह से होती है। जिससे निपटने के लिए धनिया का पानी या नारियल पानी पीना फायदेमंद होता है।

3/7

कान या गर्दन के आसपास सूजन

कान या गर्दन के आसपास अगर सूजन सी दिख रही है। तो ये निम्फ नोड्स के एक्टिव होने की वजह से होता है। इसका कारण बॉडी में इंफेक्शन होता है। इस समस्या से निपटने के लिए तुलसी का तेल और गिलोय जूस को पीने से इम्यूनिटी बूस्ट होती है।

4/7

मुंह का स्वाद बदलना

अगर अक्सर मुंह का स्वाद बदल जाता है। मुंह में कड़वापन महसूस होने लगता है तो इसका कारण लिवर में डिस्टर्बेस या फिर डाइजेशन में गड़बड़ी। मुंह में कड़वापन होता है या फिर स्वाद मुंह का बिगड़ जाता है तो जीरा, अजवाइन और सौंफ के पानी को मिलाकर रेगुलर पिएं।

5/7

सांस लेने में तकलीफ

अगर सांस लेने में तकलीफ होने लगती है तो इसका कारण शरीर में ऑक्सीजन की कमी या फिर हीमोग्लोबिन की कमी होती है। शरीर में हीमोग्लोबिन और खून को दूर करने के लिए चुकंदर, अनार, तिल और गुड़ के लड्डू खाएं।

6/7

पेट से अजीब सी आवाज

पेट से अजीब सी आवाजें आती हैं तो ये आंतों में सूजन या फिर गैस की वजह से होता है। इससे निपटने के लिए अजवाइन और सौंफ के साथ नींबू के रस को मिलाकर पिएं।

7/7

हमेशा नींद लगना

अगर आपको हर वक्त नींद लगती है और स्लीपी महसूस करते हैं तो ये शरीर में आयरन की कमी या फिर थायराइड इंबैलेंस की वजह से होता है। गुड़ और भुने चने के अलावा आंवला का जूस पीना फायदेमंद होता है।

