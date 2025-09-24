do not get time to wash hair try these hacks to remove oil from hair हेयर वॉश का नहीं मिल पाया समय, बिना धोए बालों में लगे तेल को गायब कर देंगे ये हैक्स
इन ब्यूटी हैक्स को फॉलो करने से आप तुरंत बिना हेयर वॉश किए अपने ऑयली बालों में एक नई फ्रेशनेस भर सकती हैं। आइए जानते हैं कैसे।

Manju MamgainWed, 24 Sep 2025 08:57 PM
1/7

बिना हेयर वॉश चिपचिपे ऑयली बालों में फ्रेशनेस भर देंगे ये टिप्स

आपको तुरंत किसी पार्टी में शामिल होना है लेकिन आपके बालों में ढेर सारा तेल लगा हुआ है, इतना ही नहीं आपके पास हेयर वॉश करने तक का टाइम नहीं है, इन सब बातों ने अगर आपका बीपी बढ़ा दिया है तो टेंशन छोड़कर ये ब्यूटी हैक्स फॉलो करें। इन ब्यूटी हैक्स को फॉलो करने से आप तुरंत बिना हेयर वॉश किए अपने ऑयली बालों में एक नई फ्रेशनेस भर सकती हैं। आइए जानते हैं कैसे। Pic Credit : All Image Freepik

2/7

ड्राई शैम्पू का यूज करें

ड्राई शैम्पू तेल को सोखने का सबसे आसान और प्रभावी तरीका है। यह बालों को फ्रेश और हल्का दिखाता है। ड्राई शैम्पू को बालों की जड़ों पर 6-8 इंच की दूरी से स्प्रे करें। 2-3 मिनट इंतजार करें, फिर उंगलियों से बालों को हल्के से मसाज करें और कंघी करें।

3/7

बेकिंग सोडा

बेकिंग सोडा तेल को सोखने का प्रभावी उपाय है। इस उपाय को करने के लिए एक चुटकी बेकिंग सोडा को बालों की जड़ों पर हल्के से लगाने के बाद कंघी से फैलाते हुए बालों से अतिरिक्त पाउडर झाड़ दें। इस उपाय को करते समय ध्यान रखें कि इसका अधिक मात्रा में इस्तेमाल न करें, क्योंकि यह बालों को रूखा कर सकता है।

4/7

एल्कोहल-बेस्ड हेयरस्प्रे या सीरम

एल्कोहल-बेस्ड हेयरस्प्रे या सीरम तेल को कम करने में मदद कर सकते हैं। इसके लिए हेयरस्प्रे को बालों पर छिड़कें, खासकर जड़ों पर, और फिर उंगलियों से बालों को व्यवस्थित करें। इस टिप को फॉलो करते समय इस बात का ध्यान रखें कि ज्यादा मात्रा में एल्कोहल-बेस्ड हेयरस्प्रे का इस्तेमाल न करें, वरना बाल चिपचिपे लगने लगेंगे।

5/7

नींबू का रस

नींबू का रस बालों में लगे तेल को कम करके बालों को एक नई फ्रेशनेस देता है। इस उपाय के लिए 1 चम्मच नींबू का रस 1 कप पानी में मिलाकर स्प्रे बोतल में भरकर बालों की जड़ों पर हल्के से छिड़कें। 5 मिनट बाद कंघी करें। इस उपाय को फॉलो करते समय इस बात का खास ख्याल रखें कि इसे बार-बार उपयोग न करें, क्योंकि नींबू बालों को रूखा बना सकता है।

6/7

कॉटन का तौलिया

सूती तौलिया या माइक्रोफाइबर कपड़ा तेल को सोखने में मदद कर सकता है। इसके लिए एक साफ कपड़े या तौलिए को स्कैल्प और बालों पर हल्के से रगड़ें। यह तेल को कम करेगा और बालों को साफ दिखाएगा।

7/7

ब्लॉटिंग पेपर का उपयोग

चेहरे का अतिरिक्त तेल सोखने के लिए यूज किए जाने वाले ब्लॉटिंग पेपर को बालों का तेल सोखने के लिए भी यूज किया जा सकता है। इसके लिए ब्लॉटिंग पेपर को बालों के ऑयली हिस्से, खासकर स्कैल्प पर हल्के से दबाएं। यह अतिरिक्त तेल को तुरंत हटा देगा।

Beauty Tips