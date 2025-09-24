हेयर वॉश का नहीं मिल पाया समय, बिना धोए बालों में लगे तेल को गायब कर देंगे ये हैक्स

बिना हेयर वॉश चिपचिपे ऑयली बालों में फ्रेशनेस भर देंगे ये टिप्स

आपको तुरंत किसी पार्टी में शामिल होना है लेकिन आपके बालों में ढेर सारा तेल लगा हुआ है, इतना ही नहीं आपके पास हेयर वॉश करने तक का टाइम नहीं है, इन सब बातों ने अगर आपका बीपी बढ़ा दिया है तो टेंशन छोड़कर ये ब्यूटी हैक्स फॉलो करें। इन ब्यूटी हैक्स को फॉलो करने से आप तुरंत बिना हेयर वॉश किए अपने ऑयली बालों में एक नई फ्रेशनेस भर सकती हैं। आइए जानते हैं कैसे। Pic Credit : All Image Freepik