नवरात्रि के नौ दिनों में कर रहे व्रत तो भूलकर भी ना खाएं ये सब्जियां, खंडित हो जाएगा फास्ट

नवरात्रि में ना खाएं ये सब्जियां

शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर से हो रही है। इन नौ दिनों में देवी दुर्गा की पूजा-आराधना के साथ ही लोग नौ दिन का व्रत करते हैं। व्रत का मतलब केवल अन्न त्यागना नहीं होता। इन दिनों शुद्ध, सात्विक भोजन करने के साथ ही मन और कर्म को भी शुद्ध रखा जाता है। सात्विक फलाहारी हल्का भोजन करने की सलाह इसलिए दी जाती है। जिससे मन शांत रहे और देवी दुर्गा की भक्ति में लग सके। अन्न त्यागने के साथ ही नौ दिनों के व्रत में कई तरह की सब्जियों को भी खाना वर्जित होता है। चलिए जानें कौन सी हैं वो सब्जियां