मेथी से बनाएं नेचुरल हेयर कंडीशनर, बाल बनेंगे मुलायम, चमकदार और फ्रिज-फ्री

आजकल बहुत से लोग बालों के लिए केमिकल वाले प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, जिससे कभी-कभी बाल और ज्यादा रूखे और कमजोर हो जाते हैं। ऐसे में नेचुरल चीजों से बने हेयर पैक बालों के लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। मेथी, दही, चावल और फ्लैक्ससीड जैसी चीजें बालों को गहराई से पोषण देती हैं। यह हेयर पैक बालों को मुलायम, चमकदार और उलझन-मुक्त बनाने में मदद करता है।
इस नेचुरल हेयर कंडीशनर को बनाने के लिए आपको कुछ आसान किचन सामग्री चाहिए। इसमें 3 चम्मच रात भर भिगोई हुई मेथी के दाने, 2 चम्मच पका हुआ चावल, 2 चम्मच दही या मलाई, 3 चम्मच फ्लैक्ससीड जेल और 1 चम्मच ऑलिव ऑयल लें। ये सभी चीजें बालों को पोषण देने और उन्हें मजबूत बनाने में मदद करती हैं। इन सामग्रियों का मिश्रण बालों को स्मूद और हेल्दी बनाने के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है।
मेथी के दाने बालों के लिए बहुत फायदेमंद माने जाते हैं। इनमें प्रोटीन, आयरन और कई जरूरी पोषक तत्व होते हैं जो बालों को मजबूत बनाते हैं। मेथी का इस्तेमाल करने से बालों का टूटना कम हो सकता है और स्कैल्प को भी पोषण मिलता है। यह बालों को मुलायम बनाने में मदद करती है और बालों की ग्रोथ के लिए भी अच्छी मानी जाती है। इसलिए कई घरेलू हेयर पैक में मेथी का उपयोग किया जाता है।
पका हुआ चावल बालों के लिए नेचुरल कंडीशनर की तरह काम कर सकता है। यह बालों को स्मूद बनाने में मदद करता है। वहीं, दही या मलाई बालों को नमी देने में मदद करती है और स्कैल्प को शांत रखती है। दही में मौजूद लैक्टिक एसिड बालों और स्कैल्प को साफ रखने में भी मदद कर सकता है। इन दोनों चीजों का मिश्रण बालों को मुलायम और हेल्दी बनाने में सहायक हो सकता है।
फ्लैक्ससीड जेल बालों के लिए नेचुरल जेल की तरह काम करता है। यह बालों को फ्रिज-फ्री और स्मूद बनाने में मदद करता है। वहीं, ऑलिव ऑयल बालों को गहराई से पोषण देता है और उन्हें चमकदार बनाता है। ऑलिव ऑयल बालों की ड्राइनेस कम करने में भी मदद कर सकता है। इन दोनों चीजों का उपयोग करने से बालों को नमी, पोषण और प्राकृतिक चमक मिलती है।
इस हेयर पैक को बनाने के लिए सबसे पहले रात भर भिगोई हुई मेथी के दाने लें। अब इसमें पका हुआ चावल, दही या मलाई, फ्लैक्ससीड जेल और ऑलिव ऑयल डालें। इन सभी चीजों को मिक्सर में डालकर अच्छी तरह ब्लेंड करें ताकि एक स्मूद पेस्ट बन जाए। ध्यान रखें कि पेस्ट में कोई मोटे दाने ना रहें। जब पेस्ट पूरी तरह मुलायम हो जाए, तब आपका नेचुरल हेयर पैक तैयार है।
इस तैयार हेयर पैक को सबसे पहले स्कैल्प पर लगाएं और धीरे-धीरे बालों की लंबाई तक फैलाएं। ध्यान रखें कि बालों की जड़ों से लेकर सिरों तक पेस्ट अच्छी तरह लग जाए। इसे लगभग 30 से 40 मिनट तक बालों में लगा रहने दें। इसके बाद हल्के शैम्पू से बालों को धो लें। यह हेयर पैक बालों को मुलायम, स्मूद और उलझन-मुक्त बनाने में मदद कर सकता है।
अगर इस नेचुरल हेयर पैक का इस्तेमाल हफ्ते में एक बार किया जाए तो बालों को अच्छा पोषण मिल सकता है। यह बालों को मुलायम, चमकदार और हेल्दी बनाए रखने में मदद कर सकता है। साथ ही यह बालों की फ्रिजनेस को कम करने में भी सहायक हो सकता है। नेचुरल चीजों से बना यह हेयर कंडीशनर बालों के लिए एक आसान और सुरक्षित घरेलू उपाय माना जाता है। इसके अलावा इनमें से किसी चीज से एलर्जिक हैं या कोई हेयर ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो पहले एक्सपर्ट से सलाह लेना बेहतर है।