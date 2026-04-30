पार्लर के हजारों रुपए बचेंगे! घर बैठे फ्री में बनाएं नेल आर्ट, सिंपल हैं ये 8 डिजाइन!

घर पर बनाएं फैंसी नेल आर्ट

आजकल नेल आर्ट बनवाने का ट्रेंड काफी ज्यादा बढ़ गया है। गर्ल्स सुंदर-सुंदर डिजाइन अपने नेल्स पर बनवाती हैं, जो काफी ज्यादा स्टाइलिश लगते हैं। लेकिन इसके लिए पार्लर में हजारों रूपए खर्च करने पड़ते हैं, जबकि थोड़ी सी क्रिएटिविटी से ही आप घर पर सुंदर नेल आर्ट कर सकती हैं। कई डिजाइन ऐसे हैं जिन्हें आप पिन, ब्रश जैसे सिंपल टूल्स की मदद से बना सकती हैं और ये प्रोफेशनल नेल आर्ट से कम बिल्कुल भी नहीं लगते। यहां हम आपके लिए कुछ ऐसे ही फैंसी डिजाइन ले आए हैं, जो आप बिना किसी प्रोफेशनल टूल के आसानी से घर पर ही बना सकती हैं। (All Images Credit- Pinterest)