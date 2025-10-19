रंगोली बनाने के लिए देख लें ये आसान लेकिन बिल्कुल यूनिक डिजाइन, सजावट हो जाएगी पूरी

सिंपल रंगोली डिजाइन

दिवाली पर रंगोली बनाने की प्लानिंग है। लेकिन लास्ट मिनट पर काम इतने ज्यादा हो जाते हैं कि समझ नहीं आता कि इतने कम टाइम में कौन सी डिजाइन बनकर तैयार होगी। ऐसे में ये सिंपल और आसानी से बन जाने वाली रंगोली डिजाइन को जरूर सेव कर लें। जो ब्यूटीफुल भी दिखेगी और मिनटों में बनकर रेडी हो जाएगी। देख लें फोटोज...