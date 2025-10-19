Hindustan Hindi News
रंगोली बनाने के लिए देख लें ये आसान लेकिन बिल्कुल यूनिक डिजाइन, सजावट हो जाएगी पूरी

New Rangoli Design: दिवाली के मौके पर घर में रंगोली बनाने के लिए खोज रही हैं लेटेस्ट डिजाइन तो जरा इन सिंपल लेकिन ब्यूटीफुल रंगोली डिजाइन को भी देख लें। जो आसानी से बनेगी और सुंदरता में चार चांद भी लगा देगी।

AparajitaSun, 19 Oct 2025 05:29 PM
सिंपल रंगोली डिजाइन

दिवाली पर रंगोली बनाने की प्लानिंग है। लेकिन लास्ट मिनट पर काम इतने ज्यादा हो जाते हैं कि समझ नहीं आता कि इतने कम टाइम में कौन सी डिजाइन बनकर तैयार होगी। ऐसे में ये सिंपल और आसानी से बन जाने वाली रंगोली डिजाइन को जरूर सेव कर लें। जो ब्यूटीफुल भी दिखेगी और मिनटों में बनकर रेडी हो जाएगी। देख लें फोटोज...

दो तीन रंगों से बनाएं डिजाइन

ढेर सारे रंगोली के कलर नहीं हैं तो भी रंगोली बनकर तैयार हो जाएगी। बस दो से तीन रंगों की मदद से शुभ लाभ बनाएं और साथ ये ब्यूटीफुल सी डिजाइन को बना लें। ( फोटो क्रेडिट- Pintrest)

कमल के फूल वाली रंगोली

कमल के फूल को बनाना सबसे आसान होता है। इसे आप झटपट से बनाकर आगे-पीछे फोटो में दी गई डिजाइन को उकेर लें और बस बन गई आपकी सुंदर सी रंगोली डिजाइन। ( फोटो क्रेडिट- Pintrest)

ब्यूटीफुल रंगोली

रंगोली की डिजाइन में बहुत सारे आकार-प्रकार ना हो और कलर की कमी हो फिर भी सुंदर दिखेगी। जब उसे बनाते वक्त फाइन लाइन का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे ये रंगोली डिजाइन बिल्कुल बारीक काम से तैयार की गई है। जो कम समय में बन जाएगी और सुंदर भी लगेगी। ( फोटो क्रेडिट- Pintrest)

ईजी रंगोली डिजाइन

जिसे रंगोली बनाना नहीं आता लेकिन शौक है तो वो इस तरह की छोटी रंगोली डिजाइन को घर के कोने या पूजा घर में बनाकर तैयार करें। ( फोटो क्रेडिट- Pintrest)

सतरंगी रंगोली डिजाइन

जब ढेर सारे रंगों का इस्तेमाल करते हैं तो उसे कहते हैं सप्तरंगी। इस रंगोली को बनाने के लिए दो से ज्यादा रंगों का इस्तेमाल किया गया है। आप हर रेखा के लिए अलग कलर का यूज कर सप्तरंगी रंगोली बनाकर तैयार कर सकते हैं। ( फोटो क्रेडिट- Pintrest)

शुभलाभ रंगोली

शुभ लाभ बनाना तो आता ही होगा। बस इसके आसपास सुंदर रेखाओं का इस्तेमाल कर रंगोली तैयार करें और बीच में दीया जलाएं। ( फोटो क्रेडिट- Pintrest)

लक्ष्मी और गणपति साथ में

मां लक्ष्मी के चरणों के साथ भगवान गणेश की आकृति बनाएं और रंगोली की डिजाइन को पूरा करें। ( फोटो क्रेडिट- Pintrest)

