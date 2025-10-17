कमल के फूल की रंगोली होती है शुभ! दिवाली पर बनाने के लिए सेव कर लें सुंदर डिजाइन

कमल के फूल के डिजाइन

दिवाली पर जब तक घर के आंगन में रंगोली ना बने, तब तक सजावट अधूरी ही रहती है। कहते हैं रंगोली बनाना शुभ होता है और इससे मां लक्ष्मी का आगमन होता है। चूंकि मां लक्ष्मी का आसान कमल का फूल होता है, इसलिए इसे रंगोली में बनाना और भी शुभ होता है। देखने में भी ये डिजाइन सुंदर लगता है और बनाने में भी आसान होता है। अगर आप भी दिवाली पर कमल के फूल की रंगोली बनाने की सोच रही हैं, तो ये डिजीज अभी से सेव कर लें। (All Images credit: Pinterest)