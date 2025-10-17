कमल के फूल की रंगोली होती है शुभ! दिवाली पर बनाने के लिए सेव कर लें सुंदर डिजाइन

दिवाली पर जब तक घर के आंगन में रंगोली ना बने, तब तक सजावट अधूरी ही रहती है। कहते हैं रंगोली बनाना शुभ होता है और इससे मां लक्ष्मी का आगमन होता है। चूंकि मां लक्ष्मी का आसान कमल का फूल होता है, इसलिए इसे रंगोली में बनाना और भी शुभ होता है। देखने में भी ये डिजाइन सुंदर लगता है और बनाने में भी आसान होता है। अगर आप भी दिवाली पर कमल के फूल की रंगोली बनाने की सोच रही हैं, तो ये डिजीज अभी से सेव कर लें। (All Images credit: Pinterest)
कमल का बड़ा सा फूल बनाकर, मां लक्ष्मी के चरण बना सकती हैं। घर के आंगन में ये रंगोली बहुत ही सुंदर लगती है। इसे बनाना भी आसान है और फटाफट बन भी जाएगी। देवी लक्ष्मी के चरणों और कमल के फूल का बना ये सुंदर डिजाइन, बहुत शुभ रहेगा।
घर के किनारों पर आप ये सुंदर डिजाइन बना सकती हैं। इसे बनाना भी बहुत आसान है और ये काफी सुंदर लगेगा। दीवारों के किनारों पर आप ये छोटे-छोटे फूल बनाकर डेकोरेशन कर सकती हैं। चाहें तो रंगों की जगह गुलाब के फूलों से भी ये सुंदर डिजाइन बना सकती हैं।
रंगोली का ये डिजाइन बनाना बहुत आसान है और देखने में सुंदर भी। सबसे पहले किसी चॉक से आउटलाइन बना लें, फिर उसमें रंग भर दें। ऐसे आसानी से डिजाइन बना लेंगी। गुलाब के फूलों से रंगोली की आउटलाइन भी बना सकती हैं।
शुभ दिवाली वाला ये रंगोली डिजाइन बहुत सुंदर लगेगा। ये बनाने में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप हल्की-फुल्की ड्राइंग बना लेती हैं, तो ये डिजाइन बना सकती हैं।
कलश, स्वास्तिक, दीया, मां लक्ष्मी के चरण वाला ये सुंदर रंगोली डिजाइन घर के आंगन में बनाना शुभ रहेगा। ये डिजाइन बनाना भी आसान है और काफी सुंदर लगेगा। चारों तरह दीए और फूल लगाकर आप ये डिजाइन और भी डेकोरेट कर सकती हैं।
कोई आसान सा डिजाइन खोज रही हैं, तो ये पैटर्न ट्राई कर सकती हैं। बनने के बाद ये बहुत ही सुंदर लगता है। छोटी सी जगह रंगोली बनाने के लिए ये डिजाइन परफेक्ट लगेगा।
कोई बड़ी रंगोली बनाना चाहते हैं, तो ये डिजाइन बेस्ट रहेगा। माता लक्ष्मी के चरणों वाला डिजाइन, घर के आंगन को शुभता और पॉजिटिविटी से भर देगा। बनाने में भी ये आसान है।