दिवाली पर घर की रौनक बढ़ा देंगे ये 7 रंगोली डिजाइन, सेव कर लें फोटो

दिवाली के मौके पर घर की सजावट के बारे में पहले से ही सोचकर रखी हैं। तो रंगोली की डिजाइन भी सेव कर लें। इन ब्यूटीफुल, न्यू और यूनिक पैटर्न में से किसी एक को घर के आंगन से लेकर मंदिर में बना लें। ये आपके घर की शोभा में चार चांद लगाएगा और सब आपके आर्ट की तारीफ भी करेंगे। देख लें ये 7 यूनिक पैटर्न डिजाइन। ( सभी इमेज क्रेडिट-Pintrest)
घर में कम जगह है तो ये डिजाइन आसानी से बन सकती है। इसे किसी भी कोने में बनाया जा सकता है। कलर कॉम्बिनेशन, डिजाइन के साथ इसमे दीयों का भी खास रोल है।
रंगोली की ये डिजाइन काफी कॉमन है और काफी सारे लोग इसे बनाते हैं। लेकिन इस डिजाइन में कलर कॉम्बिनेशन के साथ और जुड़े हुए डिजाइन की वजह से यूनिक बना रहा है। साथ ही ये रंगोली काफी बड़ी जगह में बनाने के लिए परफेक्ट दिख रही है।
मोर पैटर्न को दिवाली पर रंगोली में बनाना ज्यादातर लोग पसंद करते हैं। तो इस तरह शुभ दीवावली लिखने के साथ मोर और फूलों का पैटर्न अटैच कर डिजाइन तैयार करें।
रंगोली बनाना चाहती हैं तो मोर को इग्नोर ना करें। अक्सर मोर रंगोली में लोग पसंद करते हैं और शुभ मानते हैं। तो इस तरह की डिजाइन को बनाने की प्रैक्टिस कर लें और दिवाली पर जरूर घऱ सजाएं।
फ्लावर बनाने वाली रंगोली काफी आसान होती है। इस डिजाइन में आपको फूलों को ज्यादा स्प्रेड नहीं करना पड़ेगा और ये आसानी से बन जाएगी।
रंगोली बनाने के मामले में कच्ची हैं तो भी इस तरह के पैटर्न को आसानी से क्रिएट कर सकती हैं। ये रंगोली की डिजाइन लॉबी के कोने में ब्यूटीफुल दिखेगी और घऱ को जगमग कर देगी।
दिवाली पर घर के कोने को सजाने के लिए इस न्यू और शानदार डिजाइन को जरूर सेव कर लें। जिसे आप आसानी से बनाकर और दीयों की मदद से डेकोरेट कर सकती हैं।