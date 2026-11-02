Diwali Party Outfit Ideas: साड़ी से लेकर इंडो-वेस्टर्न तक, दिवाली पर ट्राई करें ये 7 शानदार आउटफिट्स

दिवाली की पार्टी आजकल ट्रेंड में आ चुकी है। कई लोग घर पर पार्टी रखते हैं तो कुछ लोगों के ऑफिस में भी पार्टी होती है। दिवाली पार्टी में मजा तो खूब आता है लेकिन महिलाओं के मन में सबसे पहला सवाल होता है कि क्या पहनें? वैसे तो एथनिक में कई ऑप्शन हैं लेकिन पार्टी में सबसे अच्छा और स्टाइलिश क्या लगेगा, ये चुनने में समय लग जाता है। अगर आप भी दिवाली पार्टी पर क्या पहनें सवाल पर अटकी हुई हैं, तो हम आपकी मदद करने के लिए आ गए हैं। हम आपके लिए 7 स्टाइलिश आउटफिट्स के सजेशन लेकर आए हैं, आप इनमें से कोई भी एक चुन सकती हैं। इसमें आप खूबसूरत दिखेंगी और पार्टी में सबसे अलग भी।
काजोल की यह गोल्डन रंग की नेट साड़ी दिवाली पार्टी के लिए एक शानदार ऑप्शन है। पूरी साड़ी पर चमकदार सितारों का काम और 3डी फूलों की डिजाइन इसे बेहद खूबसूरत और रॉयल लुक देती है। इसके साथ बिना आस्तीन वाला मैचिंग ब्लाउज और हल्की ज्वेलरी पहनकर आप ग्लैमरस लुक पा सकती हैं।
अदिति राव हैदरी का यह लाल और मैजेंटा रंग का प्रिंटेड आउटफिट आराम और स्टाइल का बेहतरीन कॉम्बो है। इसमें वी-नेक डिजाइन वाला पेपलम कुर्ता है, जिसे मैचिंग घेरदार पैंट के साथ पहना है। गले पर हल्की कढ़ाई और ऑक्सीडाइज्ड झुमकों के साथ यह लुक दिवाली पूजा या ताश पार्टी के लिए परफेक्ट रहेगा।
पूजा हेगड़े का यह डार्क पिंक कलर का अनारकली सूट दिवाली के लिए एक खूबसूरत पारंपरिक लुक देगा। इसकी गले की डिजाइन और कमर पर बनी पट्टी इसे सुंदर बना रही है। साथ में चौड़े सुनहरे काम वाला दुपट्टा इस पूरे पहनावे पर अच्छा लग रहा है।
परिणीति चोपड़ा का यह आउटफिट उन महिलाओं के लिए अच्छा है, जो दिवाली पर कुछ नया और अलग पहनना चाहती हैं। इसमें प्रिंटेड घेरदार स्कर्ट के साथ मैचिंग क्रॉप टॉप और कढ़ाई वाली छोटी जैकेट पहनी गई है। यह ड्रेस आपको मॉडर्न और स्टाइलिश लुक देगी।
सारा तेंदुलकर का लाइट लैवेंडर और ब्लू कलर का लहंगा दिवाली की खास पार्टी के लिए शानदार आउटफिट है। लहंगे और ब्लाउज पर फूलों, धागों और चमकदार सितारों का खूबसूरत काम किया गया है। इसके साथ हल्का नेट का दुपट्टा और मोतियों वाला पोटली बैग आपके लुक को और खास बना देगा।
शिल्पा शेट्टी का रेड कलर का इंडो वेस्टर्न आउटफिट दिवाली पार्टी के लिए परफेक्ट रहेगा। इसमें धोती स्टाइल की पैंट के साथ कढ़ाई वाला क्रॉप टॉप और ऊपर से मैचिंग केप पहना गया है। ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी के साथ ये ड्रेस आपको स्टाइलिश लुक देगी।
हरे रंग का यह बांधनी प्रिंट वाला शरारा सेट दिवाली पार्टी के लिए एक खूबसूरत ऑप्शन हो सकता है। इसमें बिना आस्तीन वाला कुर्ता है। इसमें दुपट्टे में गले की डिजाइन पर शीशे और मोतियों का काम किया गया है। इसके साथ चौड़े घेरे वाला शरारा और मैचिंग गले का हार पहनकर आप सुंदर दिख सकती हैं।