Diwali cleaning hacks will be easier with simple tips to clean dirty gas burners दिवाली की सफाई हो जाएगी आसान, जब गंदे गैस बर्नर साफ करने के लिए अपनाएंगे ये टिप्स
Tips to clean dirty gas burners: रोजाना तीन समय का भोजन पकाने से तेल और मसालों के जिद्दी दाग गैस बर्नर से चिपककर उसके छेद बंद कर देते हैं। जिसकी वजह से गैस ज्यादा लगती है और खाना पकाने में भी समय अधिक लगता है।

Manju MamgainSun, 5 Oct 2025 01:36 PM
गंदे गैस बर्नर साफ करने के आसान टिप्स

दिवाली का समय नजदीक आते ही घर की ज्यादातर महिलाएं सबसे पहले किचन की साफ-सफाई से शुरुआत करती हैं। रसोई में सबसे ज्यादा गंदा गैस बर्नर होता है। रोजाना तीन समय का भोजन पकाने से तेल और मसालों के जिद्दी दाग गैस बर्नर से चिपककर उसके छेद बंद कर देते हैं। जिसकी वजह से गैस ज्यादा लगती है और खाना पकाने में भी समय अधिक लगता है। लेकिन गैस बर्नर की नियमित सफाई से बर्नर की लौ नीली और स्थिर रहती है, और रसोई भी साफ बनी रहती है। ऐसे में आइए जानते हैं गैस बर्नर को साफ करने के क्या है आसान उपाय।

बर्नर को ठंडा होने दें

सफाई शुरू करने से पहले सुनिश्चित करें कि गैस बर्नर पूरी तरह ठंडा हो। गर्म बर्नर की सफाई करने से जलने का खतरा हो सकता है।

बर्नर के हिस्सों को अलग करें

बर्नर के टॉप, नॉब्स और अन्य हिस्सों को सावधानी से हटाएं और एक तरफ रखें। हिस्सों को सही क्रम में रखें ताकि दोबारा जोड़ने में आसानी हो।

धूल और सूखी गंदगी हटाएं

पुराने टूथब्रश या साफ ड्राई ब्रश से बर्नर के छेद और सतह को साफ करें। छोटे छेदों को साफ करने के लिए टूथपिक या पिन का उपयोग करें, लेकिन सावधानी बरतें।

गर्म पानी और डिटर्जेंट से सफाई

बर्नर के हटाने योग्य हिस्सों को गर्म पानी और डिशवॉश लिक्विड से साफ करें। इसके लिए एक टब में गर्म पानी लें और उसमें 1-2 चम्मच डिशवॉश लिक्विड मिलाएं। बर्नर के हिस्सों को 15-20 मिनट के लिए भिगोकर छोड़ दें। अब स्क्रब या स्पंज से ग्रीस और दाग हटाएं। जिद्दी दाग के लिए पुराने टूथब्रश का उपयोग करें।

विनेगर और बेकिंग सोडा का उपयोग

जिद्दी ग्रीस और दाग हटाने के लिए प्राकृतिक क्लीनर का उपयोग करें। इसके लिए बर्नर पर व्हाइट विनेगर छिड़कें और 10 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद बेकिंग सोडा छिड़कें, इससे बुलबुले बनेंगे जो गंदगी को ढीला करते हैं। स्पंज या कपड़े से रगड़कर साफ करें और गर्म पानी से धो लें।

बर्नर के छेद साफ करें

बर्नर के छोटे छेदों को साफ करें ताकि लौ एकसमान रहे। इसके लिए टूथपिक, पिन या बर्नर क्लीनिंग ब्रश से छेदों में जमी गंदगी हटाएं। इसके बाद गर्म पानी और डिशवॉश लिक्विड के घोल में कपड़ा भिगोकर सतह को पोंछें।