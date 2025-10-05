दिवाली की सफाई हो जाएगी आसान, जब गंदे गैस बर्नर साफ करने के लिए अपनाएंगे ये टिप्स

गंदे गैस बर्नर साफ करने के आसान टिप्स

दिवाली का समय नजदीक आते ही घर की ज्यादातर महिलाएं सबसे पहले किचन की साफ-सफाई से शुरुआत करती हैं। रसोई में सबसे ज्यादा गंदा गैस बर्नर होता है। रोजाना तीन समय का भोजन पकाने से तेल और मसालों के जिद्दी दाग गैस बर्नर से चिपककर उसके छेद बंद कर देते हैं। जिसकी वजह से गैस ज्यादा लगती है और खाना पकाने में भी समय अधिक लगता है। लेकिन गैस बर्नर की नियमित सफाई से बर्नर की लौ नीली और स्थिर रहती है, और रसोई भी साफ बनी रहती है। ऐसे में आइए जानते हैं गैस बर्नर को साफ करने के क्या है आसान उपाय।