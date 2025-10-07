Diwali cleaning hacks 6 easy Tricks to Keep Spider Webs Away All Year Long सफाई के बाद फिर दिखने लगते हैं मकड़ी के जाले? ये 6 काम कर लें, साल भर नहीं दिखेंगे!
सफाई के बाद फिर दिखने लगते हैं मकड़ी के जाले? ये 6 काम कर लें, साल भर नहीं दिखेंगे!

Spider Webs removal Tips: बार-बार सेम जगह पर मकड़ी अपना जाल बना लेती है, जो देखने में बड़ा गंदा लगता है। तो चलिए आज कुछ ऐसी टिप्स जानते हैं, जिससे दिवाली पर ही नहीं बल्कि सालभर भी मकड़ी के जाल घर में ना दिखाई दें।

Anmol ChauhanTue, 7 Oct 2025 01:55 PM
1/7

मकड़ी के जाल से छुटकारा

दीवाली की सफाई शुरू होने का समय आ गया है। इस दौरान घर की दीवारों से ले कर कोने-कोने तक को क्लीन किया जाता है। एक चीज जो आप सबसे ज्यादा नोटिस करेंगी, वो हैं जगह-जगह लगे मकड़ी के जाले। अब इन्हें कपड़े या झाड़ू की मदद से आप तुरंत क्लीन तो कर देंगी, लेकिन प्रॉब्लम है कि ये दोबारा आ जाएंगे। बार-बार सेम जगह पर मकड़ी अपना जाल बना लेती है, जो देखने में बड़ा गंदा लगता है। तो चलिए आज कुछ ऐसी टिप्स जानते हैं, जिससे दिवाली पर ही नहीं बल्कि सालभर भी मकड़ी के जाल घर में ना दिखाई दें।

2/7

नियमित साफ-सफाई है जरूरी

कुछ ऐसी जगहें होती हैं, जहां आमतौर पर मकड़ी के जाल ज्यादा देखने को मिलते हैं। जैसे छत के कोनों पर, पंखों में, दीवारों के किनारों पर या ऐसी जगहें ज्यादा रोजाना सफाई नहीं होती। ऐसे में आप हफ्ते भर में इन जगहों पर एक बार कपड़ा मार सकती हैं। एक लंबी झाड़ू रखें, जिससे दीवारें और कोने आसानी से साफ हो कर पाएंगी।

3/7

विनेगर का स्प्रे करें

रसोई में इस्तेमाल होने वाले सफेद सिरके और पानी को बराबर मात्रा में मिलाकर एक स्प्रे बना लें। अब जालों की सफाई करने के बाद इसे उन-उन जगहों पर स्प्रे कर दें, जहां मकड़ियों का आना-जाना लगा रहता है। ऐसे में बार बार इन जगहों पर जाले नहीं बनेंगे।

4/7

कपूर की खुशबू से दूर रहेंगी मकड़ियां

अलमारी, घर के कोने या कम इस्तेमाल होने वाली जगहों पर भी अक्सर जाले लग जाते हैं। सफाई के बाद आप इन जगहों पर कपूर की टिकिया रख सकती हैं। कपूर खुशबू से मकड़ी दूर रहती हैं और आसपास जाले भी नहीं बनातीं।

5/7

संतरे और नींबू के छिलके

संतरे और नींबू के छिलके भी फेंकने के बजाए, मकड़ी भगाने में इस्तेमाल करें। आप इन्हें पानी में उबालकर इनका स्प्रे भी बना सकती हैं। इसके अलावा घर के कोनों में इन्हें रख सकती हैं। इनकी खुशबू से भी मकड़ी दूर रहती हैं। एक बार ये कर देंगी तो कईं दिनों तक मकड़ी के जाले नहीं दिखेंगे।

6/7

लहसुन से एक बार में हो जाएगा काम

जिस जगह पर मकड़ी बार बार जाल बना लेती है, वहां आपको लहसुन का स्प्रे जरूर करना चाहिए। इसके लिए पानी 4-5 लहसुन की कलियों को पीसकर पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट को पानी में मिलाएं और दीवारों या कोनों पर लगा दें। इसके बाद आपको एक भी मकड़ी नजर नहीं आएगी।

7/7

मकड़ी को हटाना ना भूलें

अक्सर सफाई के वक्त हम जाल हटा देते हैं, लेकिन मकड़ी वहीं कहीं आसपास भाग जाती है। ये मकड़ी फिर कुछ समय बाद अपना जाल तेजी से बुनना शुरू कर देती है। इसलिए जब भी मकड़ी दिखे तो उसे किसी नैपकिन या कपड़े में ढककर घर से बाहर जरूर कर दें।

