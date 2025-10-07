सफाई के बाद फिर दिखने लगते हैं मकड़ी के जाले? ये 6 काम कर लें, साल भर नहीं दिखेंगे!

मकड़ी के जाल से छुटकारा

दीवाली की सफाई शुरू होने का समय आ गया है। इस दौरान घर की दीवारों से ले कर कोने-कोने तक को क्लीन किया जाता है। एक चीज जो आप सबसे ज्यादा नोटिस करेंगी, वो हैं जगह-जगह लगे मकड़ी के जाले। अब इन्हें कपड़े या झाड़ू की मदद से आप तुरंत क्लीन तो कर देंगी, लेकिन प्रॉब्लम है कि ये दोबारा आ जाएंगे। बार-बार सेम जगह पर मकड़ी अपना जाल बना लेती है, जो देखने में बड़ा गंदा लगता है। तो चलिए आज कुछ ऐसी टिप्स जानते हैं, जिससे दिवाली पर ही नहीं बल्कि सालभर भी मकड़ी के जाल घर में ना दिखाई दें।