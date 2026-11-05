Diwali 2026: घर के आंगन और मंदिर में बनाएं लक्ष्मी चरण वाली शुभ रंगोली, सेव करें 10 डिजाइन

दिवाली के लिए सुंदर रंगोली डिजाइन

दिवाली की सजावट बिना रंगोली के अधूरी मानी जाती है। मां लक्ष्मी के स्वागत में लोग घर के आंगन, मुख्य द्वार और मंदिर के पास रंगोली बनाते हैं। खासकर लक्ष्मी चरण वाली रंगोली बनाना काफी शुभ माना जाता है। मान्यता है कि मां लक्ष्मी के चरणों के निशान घर में खुशहाली और सुख-समृद्धि के आगमन का प्रतीक होते हैं। अगर आप भी अपने घर में लक्ष्मी चरण वाली रंगोली बनाने की सोच रहे हैं, तो यहां दिए गए डिजाइन्स सेव कर के रख सकते हैं। (All Images Credit- Pinterest)