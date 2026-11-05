Diwali 2026: घर के आंगन और मंदिर में बनाएं लक्ष्मी चरण वाली शुभ रंगोली, सेव करें 10 डिजाइन

दिवाली की सजावट बिना रंगोली के अधूरी मानी जाती है। मां लक्ष्मी के स्वागत में लोग घर के आंगन, मुख्य द्वार और मंदिर के पास रंगोली बनाते हैं। खासकर लक्ष्मी चरण वाली रंगोली बनाना काफी शुभ माना जाता है। मान्यता है कि मां लक्ष्मी के चरणों के निशान घर में खुशहाली और सुख-समृद्धि के आगमन का प्रतीक होते हैं। अगर आप भी अपने घर में लक्ष्मी चरण वाली रंगोली बनाने की सोच रहे हैं, तो यहां दिए गए डिजाइन्स सेव कर के रख सकते हैं। (All Images Credit- Pinterest)
कमल का फूल मां लक्ष्मी को बेहद प्रिय होता है। ऐसे में आप दिवाली पर लक्ष्मी चरण के साथ कमाल के फूल वाली ये सुंदर रंगोली बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये घर के मुख्य द्वार पर बहुत ही सुंदर लगेगी, साथ ही इसे बनाना भी बेहद आसान है।
ताजे फूलों से बनी रंगोली देखने में बहुत ज्यादा सुंदर लगती है और फटाफट बन भी जाती है। आप अलग-अलग फूल ले कर मां लक्ष्मी के चरणों वाली ये रंगोली डिजाइन बनाकर तैयार कर सकते हैं।
दिवाली पूजा में मां लक्ष्मी के चरण बनाकर उनकी पूजा की जाती है। ऐसे में आप लाल रंग से मां के चरण बना सकते हैं और चारों तरह ताजे गेंदे के फूल लगाकर छोटी सी रंगोली तैयार कर सकते हैं। बीच में स्वास्तिक का चिन्ह भी जरूर बनाएं।
घर का मुख्य द्वार हो या मंदिर, ये छोटी सी रंगोली एकदम परफेक्ट रहेगी। इसमें मां लक्ष्मी के चरणों के साथ साथ दीए और फूलों वाला सुंदर पैटर्न है, जो बनाने में भी आसान है। अगर आपके पास रंगोली मेकिंग टूल्स हैं, तो इसकी डिटेलिंग आसानी से हो जाएंगी।
अगर आप रंगोली बनाने में माहिर हैं तो ये वाला रंगोली डिजाइन आपको जरूर पसंद आएगा। कमल पर मां लक्ष्मी के चरणों वाला ये डिजाइन देखने में बहुत ज्यादा आकर्षक है। एक बार बेसिक आउटलाइन बनाकर तैयार कर लें, फिर रंग भर के डिजाइन बनाने में आसानी होगी।
अगर आपको रंगोली बनाना थोड़ा मुश्किल लगता है या त्योहार पर ज्यादा टाइम नहीं मिलता, तो ये डिजाइन बनाकर तैयार कर सकते हैं। गुलाब के फूलों की ताजी पंखुड़ियों और पीले रंग से ये डिजाइन मिनटों में बनकर तैयार हो जाएगा।
लक्ष्मी चरण वाली रंगोली का ये डिजाइन भी दिवाली के लिए परफेक्ट रहेगा। इसमें माता के चरण और कमल के फूल का बेहद सुंदर पैटर्न है, जो बनाने में भी आसान है। इस तरह की रंगोली घर की दीवारों के आसपास बनाई जा सकती है।
कलश, स्वास्तिक और मां लक्ष्मी के चरणों वाला ये डिजाइन घर के आंगन में बनाने के लिए परफेक्ट रहेगा। इस तरह की रंगोली देखने में काफी बड़ी और अट्रैक्टिव लगती है। साथ ही बनाने में भी काफी आसानी होती है।
घर में मुख्य द्वार या मंदिर पर आप मां लक्ष्मी के चरणों के साथ-साथ भगवान श्रीकृष्ण की बांसुरी और मोरपंख वाला ये डिजाइन बना सकते हैं। बहुत ही सुंदर पैटर्न लगता है और कृष्ण भक्तों को खासतौर से पसंद आने वाला है।
कम समय में बनने वाला आकर्षक रंगोली डिजाइन ढूंढ रही हैं तो ये पैटर्न सेव कर लें। दिवाली पर ये आपके आंगन की शोभा बढ़ाएगा। एक ईयरबड और रंगोली डिस्पेंसर की मदद से इसे बनाना और भी आसान हो जाएगा।