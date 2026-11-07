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दिवाली फोटोशूट के लिए कॉपी करें सेलेब्स के ये खूबसूरत पोज, मिलेगी परफेक्ट फोटो

दिवाली पर अच्छी तरह से तैयार होने के बाद अगर एक अच्छी फोटो क्लिक हो जाए तो तैयार होना सफल हो जाता है। ऐसे में आपके दिवाली फोटोशूट के लिए हम आइडियाज लेकर आए हैं, जिससे आपको परफेक्ट फोटो पाने में मदद मिलेगी। 

Avantika JainNov 07, 2026 10:43 pm IST
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दिवाली के लिए फोटोशूट आइडियाज

दिवाली का त्योहार खुशियों को बांटने का है। इस दिन के लिए सभी महीने भर पहले से तैयारियां करते हैं। पूजा के समय नए और साफ कपड़ों में तैयार होकर लोग सुंदर तस्वीरें क्लिक करवाते हैं। ऐसे में महिलाएं भी तैयार होकर एक अच्छी फोटो पाने की चाहत में ढेरों तस्वीरें क्लिक करवा लेती हैं। हालांकि, कई बार अच्छा पोज समझ ही नहीं आता। ऐसे में दिवाली फोटोशूट के लिए हम कुछ पोड आइडियाज लेकर आए हैं, जो आपके काम आ सकते हैं।

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आलिया भट्ट की फोटो से लें आइडिया

दिवाली फोटोशूट में बालकनी की सजावट दिखाने के लिए इस तरह का पोज बेहतरीन हैं। फुल लुक के साथ बालकनी में लगी फेरी लाइट्स काफी सुंदर दिखती हैं।

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दीया रखते हुए फोटो

दीया मिर्जा की तरह दीया रखते हुए एक सुंदर फोटो क्लिक करवानी है तो इस तरह का पोज बेस्ट है। इसमें हाथ को दीए की तरफ रखें और कैमरे में देखते हुए स्माइल करें। चाहें तो दिए की तरफ भी देख सकते हैं।

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दीए की थाली के साथ तस्वीर

दीए की थाली के साथ सुंदर फोटो क्लिक करवाने के लिए इस तरह का पोज अच्छा है। ये जया किशोरी की फोटो है, जिसमें उन्होंने हाथों में दीए की थाली पकड़ी है और वह दीए की तरफ देख रही हैं।

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कैंडल के साथ दें पोज

आलिया की ये फोटो काफी सुंदर है। इसमें उन्होंने अपने हाथों में कैंडल को पकड़ा है और साइड प्रोफाइल के साथ फोटो क्लिक करवाई है।

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रंगोली के पास क्लिक करवाएं फोटो

दिवाली की सजावट में अगर आपने रंगोली बनाई है तो वहां फोटो क्लिक करवाएं। पोज के लिए जमीन पर बैठें और फिर रंगोली की तरफ हाथ लगाते हुए फोटो क्लिक करवाएं।

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फुलझड़ी के साथ पोज

फुलझड़ी जलाते हुए अगर आपको फोटो क्लिक करवानी है तो माही विज के पोज से आइडिया लें। इसके लिए हाथ में फुलझड़ी लें, ऊपर की तरफ देखें और खुलकर हंसे।

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रंगोली के साथ तस्वीर

आम्रपाली की तरह आप भी रंगोली के साथ इस तरह से पोज दे सकती हैं। इसमें रंगोली और आपका सुंदर लुक साफ दिखाई देगा।

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