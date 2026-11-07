दिवाली फोटोशूट के लिए कॉपी करें सेलेब्स के ये खूबसूरत पोज, मिलेगी परफेक्ट फोटो

दिवाली का त्योहार खुशियों को बांटने का है। इस दिन के लिए सभी महीने भर पहले से तैयारियां करते हैं। पूजा के समय नए और साफ कपड़ों में तैयार होकर लोग सुंदर तस्वीरें क्लिक करवाते हैं। ऐसे में महिलाएं भी तैयार होकर एक अच्छी फोटो पाने की चाहत में ढेरों तस्वीरें क्लिक करवा लेती हैं। हालांकि, कई बार अच्छा पोज समझ ही नहीं आता। ऐसे में दिवाली फोटोशूट के लिए हम कुछ पोड आइडियाज लेकर आए हैं, जो आपके काम आ सकते हैं।
दिवाली फोटोशूट में बालकनी की सजावट दिखाने के लिए इस तरह का पोज बेहतरीन हैं। फुल लुक के साथ बालकनी में लगी फेरी लाइट्स काफी सुंदर दिखती हैं।
दीया मिर्जा की तरह दीया रखते हुए एक सुंदर फोटो क्लिक करवानी है तो इस तरह का पोज बेस्ट है। इसमें हाथ को दीए की तरफ रखें और कैमरे में देखते हुए स्माइल करें। चाहें तो दिए की तरफ भी देख सकते हैं।
दीए की थाली के साथ सुंदर फोटो क्लिक करवाने के लिए इस तरह का पोज अच्छा है। ये जया किशोरी की फोटो है, जिसमें उन्होंने हाथों में दीए की थाली पकड़ी है और वह दीए की तरफ देख रही हैं।
आलिया की ये फोटो काफी सुंदर है। इसमें उन्होंने अपने हाथों में कैंडल को पकड़ा है और साइड प्रोफाइल के साथ फोटो क्लिक करवाई है।
दिवाली की सजावट में अगर आपने रंगोली बनाई है तो वहां फोटो क्लिक करवाएं। पोज के लिए जमीन पर बैठें और फिर रंगोली की तरफ हाथ लगाते हुए फोटो क्लिक करवाएं।
फुलझड़ी जलाते हुए अगर आपको फोटो क्लिक करवानी है तो माही विज के पोज से आइडिया लें। इसके लिए हाथ में फुलझड़ी लें, ऊपर की तरफ देखें और खुलकर हंसे।
आम्रपाली की तरह आप भी रंगोली के साथ इस तरह से पोज दे सकती हैं। इसमें रंगोली और आपका सुंदर लुक साफ दिखाई देगा।