दिवाली के लिए नौसिखिया देखें ये 6 रंगोली डिजाइन, मिनटों में सज जाएगा घर का आंगन

नौसीखियों के लिए रंगोली डिजाइन

दिवाली पर लक्ष्मी का स्वागत करने के लिए अपने घर को रंग-बिरंगी और सुंदर रंगोली से सजाया जाता है।अलग-अलग रंगों और डिजाइन से सजी रंगोली घर की सजावट में चार चांद लगा सकती है। अगर आप रंगोली बनाना नहीं जानती हैं, तो यहां हम कुछ डिजाइन लेकर आए हैं जो नौसीखिए आसानी से बना सकते हैं।