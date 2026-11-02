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दिवाली के लिए नौसिखिया देखें ये 6 रंगोली डिजाइन, मिनटों में सज जाएगा घर का आंगन

खुशियों के त्योहार दिवाली पर लोग घर की सजावट फूलों से करते हैं और द्वार-आंगन पर रंगोली बनाते हैं। अगर आप रंगोली बनाने में नौसीखिए हैं तो आपके लिए हम कुछ रंगोली डिजाइन लेकर आए हैं, जो बहुत आसानी से बन जाएंगे। 

Avantika JainNov 02, 2026 09:29 pm IST
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नौसीखियों के लिए रंगोली डिजाइन

दिवाली पर लक्ष्मी का स्वागत करने के लिए अपने घर को रंग-बिरंगी और सुंदर रंगोली से सजाया जाता है।अलग-अलग रंगों और डिजाइन से सजी रंगोली घर की सजावट में चार चांद लगा सकती है। अगर आप रंगोली बनाना नहीं जानती हैं, तो यहां हम कुछ डिजाइन लेकर आए हैं जो नौसीखिए आसानी से बना सकते हैं।

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कमल के फूल वाली रंगोली

रंगोली के आसान डिजाइन खोज रहे हैं, तो इस तरह के एक फूल को बनाएं। ये सिंपल डिजाइन है जिसे नौसीखिए आसानी से बना सकते हैं। फोटो क्रडिट- kshamarangoliart

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दीया रंगोली डिजाइन

दिवाली के लिए इस तरह का डिजाइन काफी अच्छा है। ये पैटर्न आसानी से बनाया जा सकता है। सबसे अच्छा है कि आप इसे बनाने से पहले पेंसिल से ड्रॉ कर लें। फोटो क्रेडिट- simplify_your_decorvibes

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डबल शेड स्क्वेयर रंगोली

स्क्वेयर शेप वाली ये रंगोली मेन गेट पर बनाई जा सकती है। इसमें सेंटर में दो रंगों से शेडिंग की गई है। 3-4 रंगों के साथ इस रंगली को आसानी से बना सकते हैं। फोटो क्रेडिट- simplify_your_decorvibes

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स्वास्तिक रंगोली डिजाइन

स्वास्तिक रंगोली डिजाइन दिवाली पर बनाने के लिए बेस्ट है। इस डिजाइन को कोई भी आसानी से बना सकता है। फोटो क्रेडिट- simplify_your_decorvibes

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शंख रंगोली डिजाइन

अगर आप रंगोली बनाना सीख रही हैं, तो भारी-भरकम डिजाइन की बजाय शुरुआत में सिंपल पैटर्न वाली आकृतियों या कनेक्टिंग डॉट्स जैसे आसान और हल्के-फुल्के डिजाइन का चुनाव करें। ऐसे में ये एक अच्छा डिजाइन है। फोटो क्रेडिट- simplify_your_decorvibes

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दो रंगों से बनाएं रंगोली

बहुत सारे रंगों का इस्तेमाल करके रंगोली बनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इस डिजाइन में सिर्फ दो रंगों का इस्तेमाल किया गया है। इसे आप आसानी से बना सकते हैं। फोटो क्रेडिट- simplify_your_decorvibes

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