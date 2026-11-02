दिवाली के लिए नौसिखिया देखें ये 6 रंगोली डिजाइन, मिनटों में सज जाएगा घर का आंगन

दिवाली पर लक्ष्मी का स्वागत करने के लिए अपने घर को रंग-बिरंगी और सुंदर रंगोली से सजाया जाता है।अलग-अलग रंगों और डिजाइन से सजी रंगोली घर की सजावट में चार चांद लगा सकती है। अगर आप रंगोली बनाना नहीं जानती हैं, तो यहां हम कुछ डिजाइन लेकर आए हैं जो नौसीखिए आसानी से बना सकते हैं।
रंगोली के आसान डिजाइन खोज रहे हैं, तो इस तरह के एक फूल को बनाएं। ये सिंपल डिजाइन है जिसे नौसीखिए आसानी से बना सकते हैं। फोटो क्रडिट- kshamarangoliart
दिवाली के लिए इस तरह का डिजाइन काफी अच्छा है। ये पैटर्न आसानी से बनाया जा सकता है। सबसे अच्छा है कि आप इसे बनाने से पहले पेंसिल से ड्रॉ कर लें। फोटो क्रेडिट- simplify_your_decorvibes
स्क्वेयर शेप वाली ये रंगोली मेन गेट पर बनाई जा सकती है। इसमें सेंटर में दो रंगों से शेडिंग की गई है। 3-4 रंगों के साथ इस रंगली को आसानी से बना सकते हैं। फोटो क्रेडिट- simplify_your_decorvibes
स्वास्तिक रंगोली डिजाइन दिवाली पर बनाने के लिए बेस्ट है। इस डिजाइन को कोई भी आसानी से बना सकता है। फोटो क्रेडिट- simplify_your_decorvibes
अगर आप रंगोली बनाना सीख रही हैं, तो भारी-भरकम डिजाइन की बजाय शुरुआत में सिंपल पैटर्न वाली आकृतियों या कनेक्टिंग डॉट्स जैसे आसान और हल्के-फुल्के डिजाइन का चुनाव करें। ऐसे में ये एक अच्छा डिजाइन है। फोटो क्रेडिट- simplify_your_decorvibes
बहुत सारे रंगों का इस्तेमाल करके रंगोली बनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इस डिजाइन में सिर्फ दो रंगों का इस्तेमाल किया गया है। इसे आप आसानी से बना सकते हैं। फोटो क्रेडिट- simplify_your_decorvibes