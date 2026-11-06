Diwali 2026: रंगों से नहीं, इस दिवाली फूलों से बनाएं सुंदर रंगोली! आसानी से बन जाएंगे ये 8 डिजाइन

दिवाली पर बनाएं फूलों वाली सुंदर रंगोली

दिवाली के त्योहार पर जबतक घर के आंगन या मंदिर में रंगोली ना बने, तब तक सारी डेकोरेशन अधूरी सी लगती है। हालांकि रंगों से रंगोली बनाना थोड़ा मुश्किल होता है और टाइम भी काफी लग जाता है। ऐसे में आजकल फूलों से रंगोली बनाने का चलन ज्यादा बढ़ रहा है। ताजे फूलों की पंखुड़ियों से बनी रंगोली देखने में बहुत सुंदर लगती है और कम समय में बन जाती है। अगर इस दिवाली आप भी फूलों वाली रंगोली बनाने की सोच रहे हैं, तो यहां दिए गए कुछ खूबसूरत डिजाइन देख सकते हैं। (All Images Credit- Pinterest)