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Diwali 2026: रंगों से नहीं, इस दिवाली फूलों से बनाएं सुंदर रंगोली! आसानी से बन जाएंगे ये 8 डिजाइन

रंगों से रंगोली बनाना मुश्किल लगता है या फिर त्यौहार वाले दिन उतना टाइम नहीं मिलता, तो ताजे फूलों से आप ये सुंदर रंगोली डिजाइन बनाकर तैयार कर सकते हैं। दिवाली पर घर के आंगन से ले कर मंदिर की डेकोरेशन में चार चांद लग जाएंगे।

Anmol ChauhanNov 06, 2026 08:25 pm IST
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दिवाली पर बनाएं फूलों वाली सुंदर रंगोली

दिवाली के त्योहार पर जबतक घर के आंगन या मंदिर में रंगोली ना बने, तब तक सारी डेकोरेशन अधूरी सी लगती है। हालांकि रंगों से रंगोली बनाना थोड़ा मुश्किल होता है और टाइम भी काफी लग जाता है। ऐसे में आजकल फूलों से रंगोली बनाने का चलन ज्यादा बढ़ रहा है। ताजे फूलों की पंखुड़ियों से बनी रंगोली देखने में बहुत सुंदर लगती है और कम समय में बन जाती है। अगर इस दिवाली आप भी फूलों वाली रंगोली बनाने की सोच रहे हैं, तो यहां दिए गए कुछ खूबसूरत डिजाइन देख सकते हैं। (All Images Credit- Pinterest)

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आम के पत्तों से फूलों से बनाएं ये डिजाइन

पारंपरिक रूप से आम के पत्ते और फूलों का इस्तेमाल पूजा पाठ के लिए किया जाता है। ऐसे में दिवाली के शुभ मौके पर आप इनकी मदद से ये सुंदर रंगोली बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसे बनाना भी काफी आसान है और देखने में भी ये काफी आकर्षक है।

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गणपति वाली रंगोली डिजाइन

पूजा घर में आप ये गणपति वाली रंगोली डिजाइन बना सकते हैं। इसके लिए आपको ताजे गेंदे के फूल और कुछ आम के पत्ते चाहिए होंगे। गणपति का मुकुट बनाने के लिए गुलाब और दूसरे फूल ले सकते हैं। कम समय में सुंदर रंगोली बनकर तैयार हो जाएगी।

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कलश वाली रंगोली बनाएं

कलश को शुभता और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में दिवाली पर अपने मुख्य द्वार के पास आप इस तरह की कलश वाली रंगोली बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसके लिए कुछ ताजे फूल और आम के पत्तों की जरूरत होगी। नारियल के छिलके से आप कलश के ऊपर का नारियल बना सकते हैं।

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मां लक्ष्मी के चरणों वाला डिजाइन बनाएं

दिवाली वाले दिन मां लक्ष्मी का घर में स्वागत किया जाता है। ऐसे में आप घर के आंगन में ये लक्ष्मी चरणों वाली सुंदर रंगोली बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये डिजाइन बनाने में बहुत आसान है और कुछ ही देर में बनकर तैयार हो जाएगा।

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स्वास्तिक वाली रंगोली डिजाइन

घर के मुख्य द्वार या मंदिर के पास आप ये स्वास्तिक वाली रंगोली बनाकर तैयार कर सकते हैं। ताजे फूल और पत्तों से बहुत ही सुंदर सा डिजाइन बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है, तो भी फटाफट से इस तरह की रंगोली बना सकते हैं।

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कम समय में बनने वाली रंगोली

दिवाली की तैयारियों के बीच ज्यादा टाइम ना मिले तो इस तरह की रंगोली आप फटाफट बनाकर तैयार कर सकते हैं। जो भी ताजे फूल आपके पास हों, उनकी मदद से ये डिजाइन आसानी से बन जाएगा।

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थोड़ी बड़ी रंगोली बनानी हो तो

दिवाली पर कई लोग घर के आंगन में बड़ी सी रंगोली बनाना पसंद करते हैं। अगर आपका भी यही प्लान है, तो फूलों से इस तरह की रंगोली बना सकते हैं। ये डिजाइन बहुत ही आसान है, लेकिन देखने में बहुत ज्यादा सुंदर लगता है।

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मोर वाली रंगोली बनाएं

घर के मुख्य द्वार पर बनाने के लिए मोर वाला रंगोली डिजाइन भी काफी पॉपुलर है। इसे आप ताजे फूलों और आम के पत्तों की मदद से आसानी से बना सकते हैं। ऐसी रंगोली देखने में काफी बड़ी और अट्रैक्टिव लगती है।

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