Diwali Rangoli : दिवाली पर सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं यूनिक रंगोली डिजाइन, आंगन में बनाकर मां लक्ष्मी का करें स्वागत

भारत में तीज-त्योहारों पर घर के आंगन में खूबसूरत रंगोली डिजाइन बनाने का रिवाज सदियों पुराना है। घर के आंगन में बनी रंगोली शुभता का प्रतीक होती है। दिवाली के मौके पर खासतौर पर मां लक्ष्मी के स्वागत के लिए घर के आंगन में रंगोली बनाई जाती है। अगर आप रंगोली के लेटेस्ट और आसान यूनिक डिजाइन खोज रहे हैं तो आपकी तलाश पुरी हो चुकी है। ये रंगोली डिजाइन सरल, समय बचाने वाले और हर क्षेत्र में लोकप्रिय हैं।
उत्तर भारत और बिहार में मां लक्ष्मी के पैरों वाली रंगोली बहुत प्रचलित है। जबकि कमल के फूल वाली रंगोली विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दक्षिण भारत में बहुत प्रचलित है।माँ लक्ष्मी के चरण घर में समृद्धि और सुख के आगमन का प्रतीक हैं। जबकि कमल मां लक्ष्मी का प्रिय फूल है, जो समृद्धि और पवित्रता का प्रतीक होता है।
पूरे भारत में, विशेष रूप से गुजरात, राजस्थान और उत्तर भारत में दिवाली पर स्वास्तिक रंगोली बनाना बेहद शुभ माना जाता है । स्वास्तिक सौभाग्य, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है।
पूरे भारत में, खासकर पश्चिम बंगाल और ओडिशा में इस तरह की रंगोली आंगन में सजाना बेहद पसंद किया जाता है। दरअसल, फूल प्रकृति और समृद्धि का प्रतीक हैं, जो सभी त्योहारों के लिए उपयुक्त हैं। इस तरह की रंगोली बनाने के लिए सफेद रंग से 4-6 पंखुड़ियों वाला फूल बनाएं। पंखुड़ियों को गुलाबी, पीले या लाल रंग से भरें। केंद्र में सफेद या सुनहरा बिंदु बनाएं। किनारों पर हरे पत्ते या छोटे डॉट्स जोड़ें। अगर -आप रंगोली बनाने में नए हैं तो आप फूल माला से तीन-चार गोल आकार बनाकर बीच में जलते हुए दीपक सजाएं।
दीवाली पर पूरे भारत में, खासकर दिल्ली, पंजाब और महाराष्ट्र में मां लक्ष्मी के स्वागत के लिए आंगन में इस तरह की रंगाली बनाई जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि दीया प्रकाश और धन-वैभव का प्रतीक है, जो मां लक्ष्मी को आकर्षित करता है। इस रंगोली को बनाने के लिए सफेद रंग से दीये का आकार बनाएं। ज्योति को पीले और लाल रंग से हाइलाइट करें। रंगोली के चारों ओर रंगीन डॉट्स (नीला, हरा, गुलाबी) डालें। किनारों पर साधारण बॉर्डर बनाएं।
दक्षिण भारत (तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश) और महाराष्ट्र में अकसर इसी तरह की रंगोली पसंद की जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि साधारण ज्यामितीय आकार जैसे त्रिकोण, चौकोर और सितारे बनाना आसान और आकर्षक होता है। इस रंगोली को बनाने के लिए सफेद रंग से चौकोर या त्रिकोणीय आधार बनाकर कोनों पर छोटे त्रिकोण या सितारे बनाएं। रंगोली में भरने के लिए नीला, पीला, लाल रंग चुन सकते हैं। केंद्र में एक छोटा फूल या बिंदु जोड़ें।
दिवाली पर घर के आंगन में लाल, पीला, सफेद, हरा और सुनहरे रंग की रंगोली को शुभ माना जाता है। आप इस तरह की रंगोली को घर के प्रवेश द्वार, पूजा स्थल या आंगन में बनाएं। रंगोली को बनाने के लिए आप स्टेंसिल या चम्मच का उपयोग करें ताकि डिजाइन जल्दी और साफ बने। गोली के पास दीये जलाएं और फूलों से सजाएं।