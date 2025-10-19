Diwali Rangoli : दिवाली पर सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं यूनिक रंगोली डिजाइन, आंगन में बनाकर मां लक्ष्मी का करें स्वागत

फूलों वाली रंगोली

पूरे भारत में, खासकर पश्चिम बंगाल और ओडिशा में इस तरह की रंगोली आंगन में सजाना बेहद पसंद किया जाता है। दरअसल, फूल प्रकृति और समृद्धि का प्रतीक हैं, जो सभी त्योहारों के लिए उपयुक्त हैं। इस तरह की रंगोली बनाने के लिए सफेद रंग से 4-6 पंखुड़ियों वाला फूल बनाएं। पंखुड़ियों को गुलाबी, पीले या लाल रंग से भरें। केंद्र में सफेद या सुनहरा बिंदु बनाएं। किनारों पर हरे पत्ते या छोटे डॉट्स जोड़ें। अगर -आप रंगोली बनाने में नए हैं तो आप फूल माला से तीन-चार गोल आकार बनाकर बीच में जलते हुए दीपक सजाएं।